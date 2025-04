Groot privénieuws tennislegende Rafael Nadal verklapt: 'Kan het niet meer verbergen'

Rafael Nadal stopte eind 2024 met toptennis, maar de Spaanse sportlegende wordt nog altijd op de voet gevolgd. Een Spaanse krant verklapte zodoende een bijzondere mijlpaal in het privéleven van de 22-voudig grandslamwinnaar.

De inmiddels 38-jarige Nadal en zijn geliefde Mery Perelló, ook wel Xisca genoemd, hebben namelijk babynieuws. Zij kregen tweeënhalf jaar geleden hun eerste kindje (Rafa) en binnenkort wordt het gezin uitgebreid met een nieuwe kleine. Volgens het Spaanse tijdschrift Semana is de partner van Nadal in verwachting.

Zelf deelde Nadal nog helemaal niets van het aanstaande babynieuws, maar het tijdschrift is er heilig van overtuigd en pronkt met 'exclusieve foto's. "Xisca heeft al een grote buik die ze niet kan verbergen. Haar zwangerschap kan onmogelijke onopgemerkt blijven." Het nieuws komt als een verrassing, want toen de partner van Nadal twee weken geleden bij een prijsuitreiking van de foundation van Nadal was, wees niets er op dat ze zwanger was.

Dit is de vrouw van Rafael Nadal: slimme CEO Mery Xisca kreeg zoontje met jeugdliefde na moeilijke zwangerschap Rafael Nadal neemt na de Davis Cup afscheid van zijn tenniscarrière. In de aankondiging van zijn pensioen wilde de Spaanse toptennisser één heel speciaal iemand bedanken: zijn vrouw. Lees hier alles wat je moet weten over Maria Francisca Perello.

Tweede kindje in aantocht

Het wordt dus het tweede kindje van Nadal en Perelló na de komst van Rafa eind 2022. Op dat moment waren Nadal en zijn geliefde al heel lang samen. De twee leerden elkaar namelijk kennen via de zus van de tennisser en zijn al bijna twintig jaar dolgelukkig. In oktober 2019 trouwde het stel op Mallorca.

Legende Rafael Nadal pleit voor verandering in tenniswereld: 'Dat kan beslissend zijn' Oud-toptennisser Rafael Nadal heeft zich uitgesproken over een probleem in de tenniswereld. Al jaren gelden op de baan dezelfde regels, maar volgens de Spanjaard zijn die rond de service op den duur onhoudbaar. "Dan kun je er niet tegenop."

In 2022 volgde dus de geboorte van Rafa, maar de zwangerschap bleek bijzonder zwaar. Mery kreeg de maken met complicaties en moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig kwam alles goed, ook al werd de baby te vroeg geboren. Ook op zakelijk gebied kunnen de twee goed overweg. Perelló is namelijk de baas van de Rafa Nadal Foundation.

Nadal gestopt in 2024

Nadal zelf tenniste als vader nog twee jaar door, maar nam in 2024 tijdens de Davis Cup afscheid van het mondiale tennis. Daar werd hij uitgeschakeld met Spanje door Nederland. Nadal won in zijn carrière maar liefst 22 grandslamtoernooien, pakte in 2008 olympisch goud en sloeg meer honderd miljoen dollar aan prijzengeld bij elkaar. Sinds zijn pensioen heeft hij tijd voor andere dingen, zo werd hij onlangs gespot op de tribunes van Real Madrid.