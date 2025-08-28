Voormalig topvoetballer Ruud Gullit heeft donderdag wat bijzonders te vieren. Een bijzondere vrouw in zijn leven is namelijk jarig. Zij wordt dan ook flink in het zonnetje gezet.

"Fijne verjaardag mam", schrijft Gullit voor zijn jarige moeder Ria Dil op Instagram. De voormalig Oranje international vierde de speciale dag op een boot in Amsterdam met een glas champagne.

Gullit werd geboren als Rudi Dil, met de achternaam van zijn Amsterdamse moeder dus. Later nam hij de achternaam van zijn vader aan: Surinaamse oud-voetballer George Gullit.

Gezondheid

Ria is donderdag 85 jaar oud geworden. Ze heeft ruim 20 jaar geleden al een moeilijke periode met betrekking tot haar gezondheid doorstaan. De moeder van Gullit kreeg tijdens zijn carrière als trainer de diagnose borstkanker.

"Lag ze daar, net uit de narcose, in dat ziekenhuisbed uiterst kwetsbaar, voor het eerst weinig sterk. Dat verstoort de illusie dat je ouders onkwetsbaar zijn, en dat jezelf niks zou kunnen overkomen", zei de oud-voetballer in 2004 tegenover de Volkskrant over de ziekte.

Toen Gullit te horen kreeg dat zijn moeder was genezen, gaf hij haar een luxe horloge van Cartier cadeau. Dat werd in 2017 bij een inbraak in haar huis gestolen.

(Klein)kinderen

Ria is inmiddels al oma en zelfs overgrootmoeder. Gullit heeft zes kinderen van drie verschillende vrouwen. Dochter Felicity is inmiddels zelf ook moeder van twee kinderen: Skye en Loua.

Gullit kreeg zijn dochter Felicity met zijn eerste vrouw: Yvonne de Vries. Ze waren getrouwd van 1984 tot 1991. Naast Felicity kregen ze samen nog een dochter Charmayne, met beiden heeft de oud-speler van onder andere AC Milan nog goed contact.

Dat geldt niet voor de kinderen uit zijn tweede huwelijk: Quincy en Cheyenne. Die wonen in Italië. Moeder Christina Pensa is Italiaanse en was van 1994 tot 2000 getrouwd met Gullit. Pensa liet door een conflict over alimentatie zelfs beslag leggen op een van zijn panden en zijn twee kinderen eisten een half miljoen euro.

Daarna stapte hij in het huwelijksbootje met Estelle Cruijff en kreeg hij nog eens twee kinderen: Joëlle en Maxim. Die ziet Gullit wel regelmatig. Na dertien jaar strandde ook zijn laatste huwelijk. Maar sinds 2015 is Gullit weer gelukkig in de liefde met zijn vriendin Karin de Rooij. Zij heeft een zoon van 26: Nigel.