Rico Verhoeven kreeg onlangs kiezelharde kritiek om zijn oren van voormalig topvoetballer Wesley Sneijder. De recordinternational van Oranje vindt de topkickbokser 'als mens' helemaal niks. Vlak voor Glory 100, waar Verhoeven zijn zwaargewichttitel verdedigt, reageert hij op Sneijders woorden.

In een podcast (Mindset van een Kampioen) zei Sneijder over Verhoeven dat hij "helemaal niks met Rico heeft". Daarom wil hij Verhoeven niet met andere vechters vergelijken: "Je had iedereen naast Rico kunnen zetten, dan had ik die ook genoemd. Als topsporter en als mens. Als mens ben ik geen fan van hem. Het wordt tijd dat hij eens een keer van die troon wordt gestoten."

Mening

Verhoeven ligt schijnbaar niet wakker van dergelijke opvattingen. "Ik zag iets voorbijkomen", zegt hij tegen het AD. "Ik kan niet bepalen hoe mensen naar mij kijken. Iedereen mag een mening hebben, maar ik leef niet bij de gratie van wat andere mensen vinden of hopen. Ik laat iedereen lekker leven, als anderen dat ook doen..."

Glory 100

Het zwaargewicht stapt zaterdag in de ring tijdens Glory 100, in de hoop zijn wereldtitel voor de dertiende keer succesvol te verdedigen. Zijn tegenstander is de voormalig light heavyweightkampioen van Glory: Artem Vakhitov.

De Rus maakt na ruim drie jaar zijn rentree bij Glory. Vanwege het conflict tussen Rusland en Oekraïne, en het daaropvolgende verbod die de vechtsportorganisatie uitvoerde op Russische vechters, kon hij niet langer bij Glory vechten en maakte hij een uitstapje naar de UFC.

Gewicht

Verhoeven weerlegt de claim dat door het verschil in gewicht de Rus geen serieuze tegenstander is. "Het gewichtsverschil is volgens mij vijftien of zestien kilo. Volgens mij zijn er meerdere wedstrijden in het toernooi waarbij datzelfde gewichtsverschil geldt", vertelt Verhoeven aan Sportnieuws.nl.

"Dus ik heb geen idee waar dat over gaat, want als ik bijvoorbeeld tegen Bahram (Rajabzadeh, red.) had gevochten in het toernooi, dan zou dat verschil precies hetzelfde zijn. Hij doet mee aan het zwaargewichttoernooi en dat is blijkbaar geen probleem."

Wesley Sneijder

Het lijkt erop dat de sneer van Sneijder iets te maken zou kunnen hebben met eerdere geruchten over Verhoeven en Sneijder zijn ex-vrouw Yolanthe Cabau. In 2020 ging de vechter uit elkaar met de moeder van zijn kinderen Jacky Duchenne. Toentertijd werd hij meermaals gespot met Cabau, maar de twee ontkenden altijd een relatie of een escapade met elkaar te hebben.

