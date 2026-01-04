De legendarische doelman Gianluigi Buffon was jarenlang samen met het Tsjechische model Alena Seredova. Ze trouwden en kregen twee kinderen, maar het sprookje liep stuk nadat Buffon vreemdging. Jaren later vertelt Seredova hoe die periode voor haar was, en hoe ze erachter kwam dat haar man ontrouw was.

Seredova vertrok op 16-jarige leeftijd naar Italië om daar te werken als model en actrice. In het Zuid-Europese land groeide ze al snel uit tot een bekend gezicht. Ze verscheen in verschillende tv-shows en was onder meer te zien in lingeriereclames.

Vlinders in zijn buik

Ook Buffon kreeg haar in het vizier. Toen hij haar in 2005 zag schitteren in een reclame, kreeg de doelman vlinders in zijn buik. Hij schreef hierover in zijn autobiografie Gigi Buffon. Nummer 1.

"Ik herinner me dat een vriend, Bubu, me op een dag bezocht. We stopten in de Via Roma, een straat met luxe winkels. Er waren veel schitterende etalages. We keken ernaar, gaven commentaar, lachten. Er waren ook lingeriewinkels. Achter het glas van een daarvan zag ik een levensgrote foto van een prachtige vrouw". Die vrouw dus Seredova te zijn.

"Even stond ik sprakeloos, starend naar de foto. Bubu lachte: 'Mooi, hè?' Ik antwoordde hem bloedserieus: 'Dit is precies mijn type vrouw. Ik zou haar ooit graag willen ontmoeten.'"

Roze wolk

En die ontmoeting liet niet lang op zich wachten. Via een medewerkster van Juventus, de club waar Buffon destijds onder de lat stond, leerden ze elkaar kennen. Daarna ging het snel: het stel kreeg twee zoons. Louis Thomas werd geboren in december 2007, David Lee volgde in november 2009. In juni 2011 stapten ze in het huwelijksbootje.

Maar drie jaar later liep het huwelijk stuk. In december 2013 gingen de eerste geruchten over een breuk rond, waarna al snel duidelijk werd dat de beroemde doelman zijn vrouw had bedrogen met tv-presentatrice Ilaria D’Amico. In mei 2014 bevestigde Buffon officieel de scheiding van Seredova.

Via de radio

Het is natuurlijk nooit leuk als je partner vreemdgaat, maar de manier waarop Seredova erachter kwam, maakte het niet bepaald beter. Ze hoorde namelijk via de radio wat er aan de hand was. "Ik hoorde op de radio dat Gigi me bedroog. Ik was een van de laatsten die ervan wist. Na mij kwam mijn vader erachter", zo vertelde ze jaren later erover in het televisieprogramma Vieni Da Me.

"Het was een klap. Heel, heel zwaar. De woede moest komen, maar eerst moest ik er zeker van zijn dat ik niet droomde. Ik had twee kinderen die in alles van mij afhankelijk waren. Het vermogen om dingen te scheiden hielp me. Ik ben geen persoon die een mes in de rug steekt, noch ben ik wraakzuchtig. Ik huilde, maar niet voor de jongens", zo vertelde ze erover in een ander interview me Corriere della Sera.

Weer getrouwd

Inmiddels Buffon is gelukkig getrouwd met Ilaria D'Amico, met wie hij zijn eerste vrouw bedroog. Ze kregen een zoon in januari 2016 en trouwden in september 2024.

Gedurende zijn carrière won Buffon meermaals het landskampioenschap met Juventus. Ook mocht hij met Italië in 2006 de wereldbeker omhoog houden. In 2023 hield de Italiaan het op 45-jarige leeftijd voor gezien en hing zijn handschoenen aan de wilgen.