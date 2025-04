Fanatieke Ronald de Boer krijgt lucratief cadeau dankzij nieuwe liefde en opvallende samenwerking

Ronald de Boer is al even gestopt als profvoetballer, maar hij zit nog zeker niet stil. De analist (54) maakt nog altijd zijn sportieve meters tijdens verschillende sporten en heeft één sport in het bijzonder omarmd. Dat leverde hem onlangs nog een leuke beloning op.

De oud-profvoetballer is net als een aantal andere bekende namen een ambassadeur van padel geworden. Padel is, onder meer vanwege de laagdrempeligheid, erg toegankelijk en wordt in Nederland jaar na jaar populairder. Daar is De Boer handig op ingesprongen met een nieuwe samenwerking.

En dat legt hem geen windeieren. De Boer kondigde maandagochtend een samenwerking met het automerk CUPRA aan. Zij willen meer aandacht schenken aan de padelsport en zien in De Boer een ideaal boegbeeld. Hij is immers een fanatiek padeller en het is een van zijn nieuwe sportliefdes geworden. Het Ajax-icoon kreeg er in ieder geval een mooie beloning voor: hij mag in een splinternieuwe auto van het merk, met een waarde van meer dan 50.000 euro, gaan rijden.

Potje met Robben en Van Persie

De Boer is een van de vele oud-topsporters die verknocht is geraakt aan de padelsport. Twee jaar geleden speelde hij bijvoorbeeld een potje tijdens de World Padel Tour met Arjen Robben, Robin van Persie en Rafael van der Vaart. Ook zijn tweelingbroer Frank kan een aardig balletje slaan. Daarnaast is De Boer een fervent golfer.

Grootse carrière als profvoetballer

De Boer is vooral bekend als succesvol voetballer. Hij speelde jarenlang voor Ajax en boekte daar ook zijn grootste successen. Zo was hij onderdeel van het legendarische elftal dat in 1995 de Champions League won ten koste van AC Milan. Ook was De Boer met de Amsterdammers vijf keer de beste in de Eredivisie en won hij in 1995 de wereldbeker voor clubteams.

Na zijn Ajax-periode speelde hij nog voor onder meer FC Barcelona en Glasgow Rangers. Tegenwoordig is hij veelvuldig te zien als analist rondom wedstrijden of in voetbaltalkshows.

Premier Padel Rotterdam

In Nederland wordt over een aantal maanden weer een groot padeltoernooi georganiseerd. Premier Padel Rotterdam 2025 wordt gehouden van 9 tot en met 15 september in Rotterdam Ahoy. Ook dat evenement heeft een linkje met oud-voetballers, want Rafael van der Vaart is een van de toernooidirecteuren. Hij doet dat samen met voormalig olympisch hockeyster Fatima Moreira de Melo, die ook gek van padel is.