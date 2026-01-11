De trainer van Feyenoord baalde flink na het zure gelijkspel in Heerenveen (2-2). Feyenoord kreeg opnieuw in de slotfase de deksel op de neus, iets dat volgens coach Robin van Persie te vaak gebeurt. "Dat is de zure nasmaak die je dan hebt", analyseert hij zijn gevoel over de late tegentreffer.

Het was een vevelend moment voor Feyenoord, dat zo naarstig op zoek is naar een positieve opsteker. De Rotterdammers verdedigden met man en macht de voorsprong die Sem Steijn op het scorebord had gezet vlak voor rust, maar in de 88e minuut ging dat mis. Uit een corner scoorde de pas ingevallen Amourricho Van Axel Dongen de 2-2 voor Heerenveen. "Dat mag nooit zo gebeuren, dus dat moet echt beter", zucht Van Persie na afloop op de persconferentie.

Zwak spel

Feyenoord kon maar nauwelijks dominant zijn in Heerenveen en speelde vrij laag op het veld. Van Persie was nog wel tevreden over de eerste helft, waarin Feyenoord twee keer scoorde. "De eerste goal van ons was echt fantastisch. Een goede goal vanuit achteruit, over meerdere schijven", precies zoals de trainer graag ziet. "Maar de tweede helft was slordig", oordeelt hij erna. "In de schakelmomenten van verdedigen naar aanvallen vond ik ons niet goed en maakten we ook de verkeerde keuzes. Dan is het logisch dat je alleen maar laag blijft staan. Er waren niet genoeg opties."

Het zorgde ervoor dat Heerenveen bloed rook en vol op de aanval ging. "Zij gingen één op één spelen en wij wilden daar overheen spelen. Maar er werd geen enkele bal vastgehouden, dat heeft simpelweg invloed", stipt Van Persie het probleem aan.

De trainer is het ermee eens dat Feyenoord te vaak een late tegentreffer krijgt. "Als je een voorsprong vasthoudt tot de 87e minuut zou dat genoeg moeten zijn. Zij hadden de tweede helft dan wat meer de bal, maar ze creëerden niet eens gek veel. Vanuit die gedachte zou het genoeg moeten zijn om met 3 punten weg te aan. Dat verandert door die corner, want uiteindelijk is het geen schande dat je in een laag blok komt als je voorstaat. Maar ik vind wel dat je daar beter mee om moet gaan, zeker vanuit het omschakelen", besluit Van Persie.

Door het gelijke spel van Feyenoord staat PSV momenteel met 13 punten voorsprong aan kop in de VriendenLoterij Eredivisie. Op het moment van schrijven staat Ajax ook op een comfortabele voorsprong op bezoek bij Telstar. Mochten de Amsterdammers winnen, staan ze nog maar 3 punten af van nummer 2 Feyenoord.

