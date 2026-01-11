Sem Steijn is de laatste maanden vaak onderwerp van gesprek bij Feyenoord. Hij maakt tot nog toe niet zijn status van miljoenenaankoop waar en verloor ook nog eens zijn aanvoerdersband. Tegen sc Heerenveen leek hij lange tijd de matchwinner te worden, maar een late tegentreffer stak daar een stokje voor. Na afloop werd hem gevraagd naar de afgepakte aanvoerdersband.

Voor Steijn was het duel tegen Heerenveen zijn terugkeer op het veld na een blessure die hij voor de winterstop opliep, maar ook de eerste wedstrijd voor Feyenoord nadat de aanvoerdersband naar Timon Wellenreuther was gegaan. Daarom was het een fijn moment voor Steijn dat hij direct van waarde kon zijn. " Het was een goede goal en ik was ook betrokken bij de eerste goal. Verder heb ik mijn dingetje wel gedaan, denk ik", was zijn korte analyse over zijn eigen spel bij ESPN.

Aanvoerdersband

Onvermijdelijk ging het gesprek daarna ook over de aanvoerderswissel bij Feyenoord. Steijn werd deze zomer bij Feyenoord de aanvoerder, maar zag deze winter de band naar Wellenreuther gaan. "Dat is geen probleem voor mij", zei hij direct daarover. "Ik heb de band met trots gedragen. Ik vind het jammer dat ik geen aanvoerder meer ben, maar ik ben net zo trots om voor Feyenoord te spelen", vertelt de middenvelder.

De doelpuntenmaker blijft evengoed een heel trotse Feyenoorder. "Het maakt mij niet uit wie de band draagt, ik blijf toch wel mijn ding doen. Met of zonder band. Dat maakt allemaal niet uit", zei hij duidelijk. Zo liet hij ook zien in de wedstrijd waar hij met een goal en goede actie bij de eerste goal erg belangrijk was voor Feyenoord.

Toen bekend werd dat Wellenreuther de aanvoerder van Feyenoord zou worden, vertelde Van Persie ook dat hij Steijn als reserveaanvoerder wilde hebben. Steijn weigerde dat. "Ik wil mij lekker op mijzelf en mijn herstel focussen", zei hij kort daarover.

