Fotoshoot met Max Verstappen leidt tot misverstand bij Estavana Polman: 'Hoop dat we 'm over mogen doen'

Estavana Polman heeft een bijzondere 'band' met Max Verstappen, want samen stonden ze op de eerste cover van sportmagazine Helden. Die fotoshoot wordt aangehaald in De Oranjezomer, waar de Nederlandse tophandbalster te gast was. Ook laat ze weten wat ze vindt van het idee van een eigen realityserie.

Polman (32) is een fervent kijker van de Formule 1, maar dan vooral de start en de finish, geeft ze eerlijk toe. Maar ze vindt Max Verstappen 'een waanzinnig talent die ze alle complimenten wil geven'. "Ik stond met hem in Helden, de allereerste." Presentator Johnny de Mol wilde daar meteen van weten hoe die shoot was en waar de foto's werden gemaakt die op de voorkant van het tijdschrift kwamen.

'Trotse mama' Estavana Polman onthult topsportplan van dochtertje Jesslynn (7): 'Daar wacht ze op' De dochter van Estavana Polman en Rafael van der Vaart gaat het liefst haar moeder achterna. Dat onthult Polman zelf in de eerste aflevering van De Oranjezomer. De Nederlandse tophandbalster kreeg beelden te zien van Jesslynn (7) en straalt meteen volop.

'Gefotoshopt'

"Oh nee joh, dat was gewoon gefotoshopt", moet Polman lachen om het misverstand. "We waren toen allebei upcoming. Ik hoop dat we deze shoot nog een keer over mogen doen, maar dan écht samen." Polman met andere mannen - en dan vooral topsporters als Verstappen - op de foto, wekt dat jaloezie bij haar vriend Rafael van der Vaart? Dat is de vraag die tafelgast Rutger Castricum vervolgens stelt.

Tophandbalster Estavana Polman schaamt zich meteen kapot bij eerste aflevering De Oranjezomer: 'Oh god' De Oranjezomer verving Vandaag Inside vanaf maandagavond en opende meteen met een gênant moment voor Estavana Polman. De tophandbalster zat aan tafel bij presentator Johnny de Mol en moest het meteen ontgelden.

'Blijf lekker bij mijn Raffie'

"Die is hartstikke jaloers, ja natuurlijk", lacht Polman, die vervolgens de opmerking krijgt dat ze er 'qua vermogen wel op vooruit zou gaan om met Verstappen verder zou gaan in plaats van met de ex-topvoetballer'. "Neejoh, ik blijf lekker bij mijn Raffie." Vervolgens krijgt ze naar aanleiding van de trailer van de nieuwe Netflix-serie over het leven van Yolanthe Cabau van Kersbergen de vraag of ze zelf ook wel een realityserie ziet met Van der Vaart.

Rafael van der Vaart krijgt pikante vraag over relatie met Estavana Polman en antwoordt vol ongemak Rafael van der Vaart en Estavana Polman zijn al heel lang gelukkig samen, maar de oud-topvoetballer en Oranje-handbalster zijn nog altijd 'vriend en vriendin'. De twee naderen een mijlpaal en dus is de vraag aan Van der Vaart of het niet eens tijd wordt voor 'de volgende stap'.

'Met een knot op m'n kop'

"Mijn leven met Raffie? Neejoh, daar vindt niemand wat aan, is erg saai hoor. Er gebeurt niks. Hoe mijn dinsdagavond eruit ziet? Gewoon op de bank hoor, met een knot op m'n kop. Raf zoekt dan een filmpje uit. Dat is het, beter wordt het helaas niet hoor", lacht ze het ongemak weg. "Maar even serieus hè, zij heeft wel d'r eigen Netflix-serie. Wie heeft dat tegenwoordig? Dat is wel echt iets speciaals."