Razendsnel dochtertje (7) van Estavana Polman en Rafael van der Vaart steelt de show: 'Misschien de nieuwe Femke Bol'

De dochter van Estavana Polman en Rafael van der Vaart lijkt net als haar ouders wel aanleg te hebben voor sport. De Nederlandse tophandbalster kreeg in de eerste aflevering van De Oranjezomer beelden te zien van een razendsnelle Jesslynn (7) en trok zelfs de vergelijking met Femke Bol.

De topsportgenen zitten duidelijk in de kleine van Polman en haar oud-topvoetballer als vader. Tijdens een hardloopwedstrijd rende Jesslynn laatst iedereen op een hoop. "Qua snelheid zit het wel goed bij jullie in de familie, is er een kleine opvolger in de maak?", is de vraag van presentator Johnny de Mol aan Polman bij het tonen van de beelden. "Misschien wel de nieuwe Femke Bol hè", glundert Polman.

'Daar schreeuwen ze te veel'

"Die kleine van ons vindt alle sporten leuk. Als je nu zou vragen wat ze het liefste doet, dan is dat handbal. Maar niet in Roemenië, want daar schreeuwen ze te veel tegen je. Dus ze wacht totdat we naar Nederland komen zodat ze kan gaan beginnen met handbal. Maar ze heeft wel alles van een topsporter", vindt mama Polman van haar dochtertje. En ze verzekert de rest van de talkshowtafel dat ze in Roemenië echt flink harder zijn dan in Nederland qua handbal. "Ik zal jullie de heftige verhalen besparen."

'Trotse mama hier hoor'

Het valt De Mol ook op dat Polman glundert als ze het heeft over haar kind. "Ja hè hè", reageert ze meteen. Damián (van der Vaart, de zoon van Rafael uit zijn huwelijk met Sylvie Meis, red.) die het te gek doet bij Ajax. En nu Jesslynn... Dat is gewoon echt leuk en te gek. Een trotse mama hier hoor."

Moeilijke opvoeding

In Roemenië is het soms lastig om Jesslynn volgens de Nederlands normen en waarden op te voeden, geeft Polman toe. Tijdens de talkshow krijgt ze de vraag voorgelegd of er een Gay Pride in Boekarest is. "Daar zijn ze best wel heftig over. Ook op Jesslynns school. Daar houden sommige ouders hun kinderen thuis als het over dat soort dingen gaat. Het is heel anders dan in Nederland."

Andere dingen

Polman (32) heeft voorlopig nog geen plannen om definitief naar Nederland te komen. Voorlopig woont en werkt ze nog graag in Boekarest, de hoofdstad van Roemenië. Daar speelt ze voor Rapid en woont ze met Jesslynn. Rafael van der Vaart komt zo vaak als hij kan over. Momenteel is het seizoen in de Roemeense competitie en Champions League voorbij en kan Polman zich dus richten op andere dingen.