Francesco Farioli verklaart zijn tranen mislopen titel met Ajax: 'Dit gaat verder dan professionele band'

Francesco Farioli viel meermaals stil op de persconferentie na de misgelopen titel van Ajax. Hij had het heel moeilijk om zijn emoties en tranen onder controle te houden. De trainer voelde zich leeg maar vooral zoveel trots voor het team. "Het is de emotie van een persoon. Een coach maar ook als persoon heb ik geprobeerd alles te geven dat ik in mij heb."

De tranen van Francesco Farioli waren op het veld al aanwezig, toen de fans van Ajax hem en de ploeg toezongen. "We hebben de supporters van Ajax weer laten dromen en daar ben ik trots op", zegt de trainer op de persconferentie. Hij probeerde onder woorden te krijgen waarom hij zo emotioneel was, maar dat ging niet makkelijk.

Hij had moeite om het droog te houden en moest vaak even een stilte laten vallen. "Ik ben dankbaar voor deze groep spelers, die ons lieten dromen. Maanden geleden toen ik hier binnen kwam, was er niet veel leven op De Toekomst. We brachten kleur en het plaatje dat er nu staat is dankzij de spelers en de staf."

Knuffel met de spelers

Al op het veld waren veel emoties, toen de spelers de ronde deden. Wout Weghorst smeet de camera opzij, terwijl Farioli in dikke tranen was. Steven Berghuis duwde hem richting de fans, waar hij het al helemaal zwaar had. Even later werd hij getroost door aanvoerder Jordan Henderson.

Dat vond de trainer ook bijzonder. "Het gevoel en de band die ik heb met deze groep spelers, gaat ergens voorbij de lijn van een professionele relatie. We hebben iets gedaan dat onverwachts was. Daarom denk ik dat de knuffel met deze twee spelers bijzonder was."

Er werd hem gevraagd of hij volgend jaar nog bij Ajax zal zijn, maar daar wilde hij het niet over hebben. "Het gaat om de spelers vandaag", zei Farioli. Wie dat ook zei was aanvoerder Jordan Henderson. Na afloop stond hij de schrijvende pers te woord. Hem ging het ook vooral om de spelers en de staf. "Ik voel me een beetje leeg", zei hij.

Drama met Liverpool

Hij gaf aan ook wat herinneringen te krijgen aan het jaar 2013-2014 toen een soortgelijk einde zich voordeed bij Liverpool. Hij vond dat ze er alles aan hebben gedaan. "Natuurlijk zijn er momenten dat het beter had gekund, maar wij hebben soms ook punten gehaald die we misschien niet moesten krijgen. Zo is voetbal. We hebben alles gegeven, meer kon echt niet."

Wel ligt er weer Champions League op de loer voor Henderson, tenminste, als hij blijft. Daar wilde hij nog geen uitspraak over doen. "Ik moet gaan spreken met de club, zij hebben ook veel keuzes te maken. Niet alleen over mij of de spelers, maar wel meer. Ik heb enorm genoten dit jaar met de spelers en staf. Ik heb meer wedstrijden gespeeld dan de hele tijd hiervoor." Ook gaf hij aan dat de financiële situatie van de club meespeelt, ondanks dat deze beter lijkt. "Natuurlijk ook de familie, maar voetbal is ook een belangrijk onderdeel van mijn keuze."

