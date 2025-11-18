Frenkie de Jong moest later dan elke andere Oranje-international naar huis dinsdag. De middenvelder van het Nederlands elftal opende in Gorinchem een Cruyff Court en moest zijn vrouw Mikky Kiemeney en kinderen Mason en Miles dus iets langer missen. "Maar dat is voor een goed doel", zei de voetballer tegen RTL Boulevard.

De Jong speelde maandagavond nog mee met Nederland tegen Litouwen in het laatste WK-kwalificatieduel met Litouwen. De ochtend erna stond hij in alle kou en vroegte op het kunstgrasveldje dicht in de buurt van waar hij woonde en opgroeide als kind. Zijn familie was erbij: van moeder tot vader en ook opa en oma waren bij de feestelijke opening van het voetbalveldje. Opa onthulde dat de hele familie komend weekend naar Barcelona gaat om de verjaardag van de oudste zoon van Frenkie te vieren.

'Nu ik zelf kinderen heb...'

Zelf kan De Jong niet wachten om weer 'terug naar huis' te gaan, vertelt hij in gesprek met RTL Boulevard over Barcelona. Hij verlengde recent zijn contract bij de Spaanse topclub tot 2029 en is dus voorlopig niet van plan om daar te weg te gaan. Zodoende bouwt hij daar zijn leven op, met zijn twee jonge kinderen van nu nog 0 en 1 jaar oud. Toch vond hij het belangrijk om zelf bij de opening van het Cruyff Court te zijn. "Nu ik zelf kinderen heb, denk ik ook vanuit hen. Het is voor kids heel belangrijk om buiten te spelen en samen te komen. Daar helpt dit bij."

'Mikky doet dat geweldig'

Zelf kan hij nu geen enorme rol spelen in de opvoeding van Miles en Mason. "Die zitten lekker in Barcelona. Ik heb ze nu ruim een week gemist. Ik ben natuurlijk erg veel weg helaas. Maar wel voor een goed doel, want ik hou van voetbal. Mikky (zijn vrouw, red.) doet dat geweldig, want die neemt het grootste gedeelte op zich. Als ik er dan wel ben, wil ik ook echt een vader zijn." Of zijn twee zoontjes hem achterna gaan als voetballer? "Als ze het echt leuk vinden, hou ik ze niet tegen natuurlijk."

'Je moet een kind uit handen geven'

De moeder van De Jong vindt het natuurlijk moeilijk dat haar kind in Barcelona zit met haar kleinkinderen en schoondochter, maar gunt hem de wereld. "Je moet een kind uit handen geven. Hij is happy, dus dan ben ik dat ook."