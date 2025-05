'Gekke' situatie rond PSV-speler Noa Lang wekt verbazing bij Vandaag Inside: 'Misschien is het meisje gevlucht?'

De heren van Vandaag Inside zijn niet de grootste fans van PSV-speler Noa Lang. In de uitzending van maandag werd de markante buitenspeler weer op de pijnbank gelegd.

Het was presentator Wilfred Genee opgevallen dat er maandag bij de thuiswedstrijd van PSV tegen Fortuna Sittard (4-1) geen mascotte meeliep met Lang. De andere PSV-spelers hadden wel iemand bij zich, terwijl ze het veld van het Philips Stadion in Eindhoven betraden.

Lastige jongen

"Over die Noa Lang moet je eerlijk zijn, dat het gewoon een lastige jongen is", zegt Genee naar aanleiding van de uitlatingen van Earnest Stewart bij Studio Voetbal. Stewart is de technisch directeur van PSV. Waarop Telegraaf-journalist Valentijn Driessen zegt: "Lastige jongen? Nou, je moet hem gewoon snel kwijt." En Genee zegt dan: "Ik had de indruk dat hij zo lastig is, dat er geen mascotte met hem wil meelopen. We zijn er niet achter gekomen waarom dat zo was."

Johan Derksen doet een gok: "Misschien dat het meisje gevlucht is?" In regel zijn de mascottes kinderen, voor wie het meelopen naar het veld een grote en spannende eer is. "Het is toch best gek, zoiets?", zo sluit Genee het onderwerp af.

Tattoo

In een uitzending van de week ervoor ging het over een nieuwe tattoo bij Lang. "Knettergek, ik heb helemaal niks met dat joch. Ik vind dat zo'n raar jochie", was de reactie van Johan Derksen. Gast Chris Woerts ging vervolgens nog een stapje verder: "Maar goed, als die Lang niet zou voetballen dan zou hij in de bak hebben gezeten. Of dan gaat hij provoceren met dat Ajax-shirtje over zijn schouder en plaatst dat op Instagram. Hij heeft écht geen hersencel. Nul."

Lang kwam vervolgens met een gevatte reactie op een post van zijn werkgever PSV op social media. Daarin werden zijn goals van dit seizoen belicht. Uit de reactie blijkt dat de uitspraken in Vandaag Inside hem ook hebben bereikt. "En dat zonder hersencellen", schreef hij onder de foto van zijn club.

