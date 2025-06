'Irritatie' om nieuwe wending veelbesproken scheiding bekend sportkoppel: 'Willen de situatie bespreken'

Duitsland is in de ban van de scheiding van oud-topvoetballer Bastian Schweinsteiger en voormalig toptennisster, plus de daaropvolgende soap. De Duitser is inmiddels weer helemaal gelukkig in de liefde, wat voor 'irritatie' zorgt bij een businesspartner.

Het mocht niet zo zijn. Van de buitenkant leek het huwelijk tussen Schweinsteiger en Ivanovic, dat elf jaar duurde, wel een sprookje. Hun geluk leek perfect. In 2022 zei Schweinsteiger nog: "Ze heeft mij geleerd wat liefde werkelijk is en hoe ik in een gezin kan leven." Maar ruim drie jaar later is er van die liefde niets meer over, omdat de Duitser een affaire had.

Scheiding

De laatste maanden gonsde het van de geruchten rond Schweinsteiger en Ivanovic. Deze week werd bekend dat ze gescheiden zijn, vanwege Schweini's nieuwe liefde Silva uit Mallorca. De twee hadden sinds de zomer van 2024 een affaire. Fysieke aantrekkingskracht groeide uit tot meer: liefde. Inmiddels maken Schweinsteiger en de Bulgaarse geen geheim meer van hun relatie:

Niet alleen Schweinsteiger heeft zijn huwelijk afgekapt, dat geldt ook voor zijn nieuwe vriendin. Zij was samen met een Spaanse ondernemer, met wie ze twee kinderen had. Een vriend van die familie zei dat 'de Duitser' (Schweinsteiger dus) de reden was voor de breuk.

Businesspartner wil gesprek

Ondanks dat Schweinsteiger en Ivanovic niet meer bij elkaar zijn, hebben de twee wel professionele connecties. Sinds 2020 zijn ze ambassadeurs van het kledingmerk Brax. Daar loopt hun contract nog zeker twee jaar. Marc Freyberg uitte tegenover Bild zijn 'irritatie' over de intieme foto's van zijn landgenoot met zijn nieuwe vriendin Silva.

"Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de drie kinderen van het stel", vertelde de manager. "Uiteraard zijn we momenteel op zoek naar een ontmoeting met het management van Bastian en Ana om de algehele situatie te bespreken, aangezien zij beiden een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van ons merk."

Ivanovic

Ana Ivanovic, de voormalig Servische nummer één van de wereld én grandslamwinnares, verblijft met haar zoons Luca, Leon en Theo in haar geboorteland. Haar ouders steunen haar bij de scheiding en het opvoeden van de kinderen. Volgens ingewijden lijdt Ivanovic niet meer, maar kijkt ze vooruit. Onlangs straalde ze bij Roland Garros: