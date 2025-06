Voormalig wereldkampioen verzet zijn zinnen na veelbesproken liefdesschandaal

De laatste tijd is er ontzettend veel te doen om het huwelijk van voormalig topvoetballer Bastian Schweinsteiger en ex-toptennisster Ana Ivanovic. De twee zijn naar verluidt uit elkaar, en de Duitser heeft inmiddels al een nieuw liefje. Gelukkig voor Schweinsteiger kan hij de komende tijd weer wat afleiding van het drama krijgen.

In Duitsland konden ze het maar nauwelijks geloven: Schweinsteiger en Ivanovic waren het perfecte voorbeeld van een sprookjeshuwelijk. Zo zei de oud-Bayern-speler in 2022 nog: "Ze heeft mij geleerd wat liefde werkelijk is en hoe ik in een gezin kan leven".

Maar niets bleek minder waar. Ruim drie jaar later is het huwelijk totaal op de klippen gelopen, met een scheiding als gevolg. Mede omdat de Duitser een maandenlang een affaire had.

'Geluk gaat gepaard met twee drama's': pikant detail lekt uit over nieuwe vriendin oud-topvoetballer Bastian Schweinsteiger is weer helemaal happy in de liefde, nadat hij de laatste maanden regelmatig in het nieuws kwam vanwege zijn scheiding met oud-toptennisster Ana Ivanovic. De voormalig Duitse voetballer vond in Mallorca een nieuwe vriendin, al ging dat wel gepaard met een drama.

Inmiddels verschijnt de voormalig toptennisster alleen nog maar zonder gezelschap op openbare evenementen en op vakantiefoto's op Instagram. Dat terwijl Schweini inmiddels samen is met zijn affaire, een Bulgaarse dame genaamd Silva.

Sinds de zomer van 2024 hadden de twee een geheime verhouding. Tegenwoordig steken Schweinsteiger en de Bulgaarse hun relatie niet langer onder stoelen of banken. Zo kwamen recentelijk intieme beelden naar buiten van de twee op het strand op Mallorca.

Relatiebreuk topsportkoppel lijkt bevestigd: intieme beelden van ex-topvoetballer met andere vrouw opgedoken De geruchten gaan al enkele maanden de ronde: het huwelijk tussen voormalig topvoetballer Bastian Schweinsteiger en ex-tenniskampioene Ana Ivanovic zou tegen het einde aanlopen. Nu meldt het Duitse nieuwsmedium Bild dat de relatie officieel voorbij is.

Irritatie

De vermeende scheiding van het topsportkoppel zorgde ook voor een hoop irritatie. Zo hebben de twee nog wel professionele connecties. Sinds 2020 zijn ze ambassadeurs van het kledingmerk Brax, en hun contract loopt nog minstens twee jaar door. Marc Freyberg, de manager van het merk, liet in een reactie aan Bild weten zich te ergeren aan de intieme foto's van zijn landgenoot met diens nieuwe vriendin Silva.

"Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de drie kinderen van het stel", vertelde de manager. "Uiteraard zijn we momenteel op zoek naar een ontmoeting met het management van Bastian en Ana om de algehele situatie te bespreken, aangezien zij beiden een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van ons merk."

'Irritatie' om nieuwe wending veelbesproken scheiding bekend sportkoppel: 'Willen de situatie bespreken' Duitsland is in de ban van de scheiding van oud-topvoetballer Bastian Schweinsteiger en voormalig toptennisster, plus de daaropvolgende soap. De Duitser is inmiddels weer helemaal gelukkig in de liefde, wat voor 'irritatie' zorgt bij een businesspartner.

Afleiding

Door de stukgelopen relatie heeft de Schweinsteiger dus inmiddels het nodige gedoe aan zijn broek hangen. Gelukkig voor hem kan hij even ontspanning zoeken. Schweini gaat namelijk met zijn jeugdvriend Felix Neureuther, tevens een voormalig ski-ster, meereizen met Bayern München tijdens het WK voor clubs in de Verenigde Staten.

De voetballegende en de voormalige ski-ster toeren voor een sponsor van de Duitse club door de drie Amerikaanse metropolen Cincinnati, Miami en Charlotte. Naast activiteiten op de speellocaties maken de vrienden onder andere een wilde boottocht door Cincinnati, proeven ze streetfood in Miami, laten ze verborgen pareltjes in Charlotte zien en geven ze insider-tips rondom de groepswedstrijden van de Duitse recordkampioen. Dat klinkt als een welkome afleiding voor de Duitser die in 2014 wereldkampioen werd.