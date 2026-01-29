Het leek jarenlang een huwelijks­sprookje in de internationale sportwereld. Maar dat sprookje eindigde vorig jaar onverwacht voor oud-voetballer Bastian Schweinsteiger en voormalig toptennisster Ana Ivanović, samen ouders van drie kinderen. Na de breuk worden nu ook de financiële afspraken rond het gezin duidelijk.

Schweinsteiger en Ivanović golden lange tijd als een van de meest iconische sportkoppels ter wereld. Hij groeide uit tot een boegbeeld van het Duitse voetbal, zij tot een vaste waarde aan de top van het internationale tennis. Hun huwelijk, gesloten in 2016 in Venetië, werd gezien als het perfecte samensmelten van twee succesvolle topsportcarrières.

Flinke som alimentatie

Met het uiteenvallen van dat sprookje moest ook worden vastgelegd hoe de zorg voor het gezin na de scheiding geregeld zou worden. Volgens het Duitse blad BUNTE heeft een rechtbank op Mallorca bepaald hoeveel Schweinsteiger maandelijks moet bijdragen aan het levensonderhoud van zijn kinderen. In het kader van de scheiding zijn daarbij bindende financiële afspraken vastgelegd.

Bij die vaststelling keek de rechtbank nadrukkelijk naar de situatie van vóór de scheiding. Uiteindelijk werd de kinderalimentatie vastgesteld op 15.000 euro per kind per maand, wat neerkomt op meer dan een half miljoen euro per jaar. Daarmee blijft de luxueuze levensstijl van het gezin, ondanks de breuk, grotendeels intact.

Opmerkelijke kosten

Uit rechtbankstukken blijkt dat het gezin voor de scheiding maandelijks aanzienlijke bedragen uitgaf aan onder meer voeding, huishoudelijk personeel en kinderopvang. Zo zou elk kind een eigen nanny hebben, terwijl ook een tuinman, een kok en meerdere schoonmaaksters deel uitmaakten van het huishouden.

Wegen scheiden

Ivanovic liet eerder weten dat 2025 voor haar een zware, maar ook leerzame periode was. De voormalig toptennisster, die in 2016 al op 29-jarige leeftijd een punt zette achter haar carrière, sprak haar dank uit richting familie en vrienden die haar door moeilijke momenten heen hielpen. Over de scheiding zelf hield zij zich in het openbaar bewust op de vlakte, om de aandacht zoveel mogelijk bij haar kinderen te houden.

Schweinsteiger koos na het einde van zijn actieve loopbaan voor een leven in de schijnwerpers van het voetbal. De voormalig wereldkampioen is een vaste analist op de Duitse televisie en verlengde onlangs zijn contract, waardoor hij ook de komende jaren bij grote toernooien te zien zal zijn.