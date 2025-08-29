Jannik Sinner heeft zijn eerste twee wedstrijden van de US Open probleemloos gewonnen. Het gaat momenteel echter niet alleen over zijn prestaties op de baan, maar ook over zijn liefdesleven. Zo zou hij wellicht achter een topmodel aanzitten.

De Italiaanse toptennisser heeft naar verluidt een oogje op topmodel Brooks Nader. Zij besprak samen met haar zussen, Mary Holland, Grace Ann en Sarah Jane sappige details over haar liefdesleven in een uitzending van Page Six Radio.

'Winner'

Co-host Evan Real opperde dat de DM's van Nader wel 'flink vol moeten stromen'. Daarop bekende ze 'dat er altijd goede tussen zitten'. Hoewel haar zussen vertelden dat Nader berichtjes krijgt van sporters uit 'alle mogelijke takken van sport', liet Ann plotseling een grote hint vallen over wie er specifiek interesse had. Ze vertelde dat het iemand was die tennist en verklapte daarbij een groot detail: "Het rijmt op winner."

De andere co-host, Danny Murphy, gokte of het misschien om de 24-jarige Sinner ging. "Geen commentaar", reageerden de zussen. Nader was niet blij met het delen van alle details en grapte dat ze 'thuis haar zussen in elkaar zou slaan'.

Verdediging

Terwijl de zussen druk roddelen in de radio-uitzending, is de Italiaanse tennisser momenteel actief op de US Open, waar hij probeert zijn nummer 1-positie vast te houden. Sinner is inmiddels al 64 weken achter elkaar de nummer 1 van de wereld, maar hij moet vrezen dat hij die status na de US Open kwijt gaat raken. Carlos Alcaraz zit hem namelijk op de hielen.

De Spanjaard verovert de eerste plek op de ranking zodra hij minstens even ver komt als Sinner. Alcaraz plaatste zich woensdag al voor de derde ronde. Verliest hij daarin, dan moet Sinner winnen om zijn positie op de ranglijst te behouden.

De Italiaan neemt het in de derde ronde op tegen Denis Shapovalov, nadat hij simpel afrekende met Alexei Popyrin: 6-3, 6-2, 6-2.

Alles over US Open

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.