Jake Paul overladen met complimenten na nieuwste post: 'Dit respecteer ik echt!'

Jake Paul heeft heel weinig nodig om haters in zijn comments op sociale media te krijgen, maar nu heeft de vriend van Jutta Leerdam iets heel goeds gedaan. Zijn volgers zijn lyrisch over zijn laatste zet als 'businessman'.

De Amerikaanse bokser is de mede-oprichter van Most Valuable Promotions, een organisator van bokswedstrijden. Pauls organisatie MVP heeft dinsdag Alycia Baumgardner, de onbetwiste wereldkampioen in het vedergewicht bij de vrouwen, gecontracteerd. Het levert Paul veel complimenten op.

'Een ding dat je niet kan ontkennen is dat Jake Paul doorslaggevend is in het vrouwenboksen', schrijft iemand op X. 'Ik heb veel respect voor hem, omdat hij zijn geld stopt waar hij ook zegt het te stoppen. Hij beloofde progressie bij het vrouwenboksen en bewijst dat keer op keer.' Paul is dankbaar voor de uitspraken. 'Ik waardeer jou en je woorden', reageert hij.

Complimenten voor Jake Paul

Paul deelt een video op Instagram waarop in stijl Baumgardner wordt gepresenteerd. Ook daar zijn de comments lovend: 'Een promoter die ook daadwerkelijk promoot! Ik heb nog nooit van haar gehoord, maar ik ga haar volgende gevecht sowieso kijken.' En iemand anders: 'Ik respecteer je business man, serieus.'

Jutta Leerdam

Leerdam was eerder ook al zeer te spreken over haar vriend en de manier waarop hij het vrouwenboksen aanpakt. De Nederlandse topschaatsster bivakkeert momenteel ook in Puerto Rico, de plek waar Paul woont. Na de WK afstanden vlogen zij samen in een privéjet naar het eiland in de Caraïbische zee, dat onderdeel is van de Verenigde Staten.

Daar geniet Leerdam volop van haar vakantie. Zij haalde op de WK afstanden goud binnen op de teamsprint, zilver op de 500 meter en brons op de 1000. In Puerto Rico geniet ze van het strand, het mooie weer én van ongezond eten.

Paul in Noorwegen

Paul had nog een verrassende rol bij de WK afstanden. Hij werd uitgenodigd door schaatsbond ISU. Leerdam wist wel waarom: "Hij komt sowieso om mij te supporten. Maar volgens mij vindt de bond hem wel interessant. Jake heeft het boksen natuurlijk goed kunnen vermarkten. De schaatssport moet ook door. Wat kunnen we van hem leren? Ik snap wel dat ze hem uitnodigen. Doorontwikkelen is goed voor de sport."