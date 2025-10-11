John de Bever (60) heeft een boeiende loopbaan: hij was als piepjong jochie zanger, legde zich daarna toe op zaalvoetbal en greep vervolgens weer naar de microfoon. Nu heeft hij een carnavalekse single opgenomen met presentator Wilfred Genee: Koekoek.

De in Berlicum geboren De Bever speelde onder meer voor de zaalvoetbalclub Bunga Melati uit Tilburg en ook voor het Nederlandse team. En hij was zelfs een tijdje profvoetballer op het gras, onder meer voor Dordrecht'90.

Vandaag Inside

Het nummer Koekoek met zijn muzikale partner Genee haakt in op een vast onderdeel van dat tv-programma op SBS 6. Gasten die voor de eerste keer uitgenodigd zijn bij Genee, Renè van der Gijp en Johan Derksen moeten zich omdraaien en naar een camera kijken die achter een soort gat in de muur is bevestigd. En dan zeggen ze 'koekoek' en lacht iedereen zich kapot.

IJzeren pinnen

Tegenover Privé heeft De Bever in de nieuwste editie een heftig verhaal verteld over zijn jongere jaren. Toen hij 20 was, verloor hij bij een auto-ongeluk in het Belgische Dessel bijna zijn leven. "Het was al wat schemerig toen er een tractor de weg op kwam rijden", aldus De Bever. "Ik zag die wel, waardoor ik hem in eerste instantie kon ontwijken, maar ik wist niet dat er een kar achter hing met allemaal ijzeren pinnen."

De oud-voetballer knalde bovenop die kar. "Die ijzeren punten boorden zich door mijn auto heen. Die raakten mijn gezicht. Als één zo’n pin een paar centimeter meer naar rechts was gegaan, had hij mij gespiesd en was ik er nu niet meer geweest. Mijn jukbeenderen waren verbrijzeld en ik had een open neusbreuk, mijn hele gezicht lag open. Het is dat ik een stevige auto had, dat heeft mijn leven gered."

Twee maanden in het ziekenhuis

Het ongeval had een grote impact. "De situatie was zo erg, dat ik twee maanden in het ziekenhuis van het plaatsje Mol heb gelegen. En in mijn gezicht heb ik plastic zitten. Dat komt omdat mijn jukbeenderen helemaal waren verbrijzeld. Dat hebben ze opgevuld, waardoor mijn gezicht voller werd."