Wilfred Genee, de presentator van Vandaag Inside, heeft een boekje open gedaan over zijn voorbereiding op het Televizier-gala. Hij is in twee categorieën genomineerd, maar de organisatie heeft mogelijk al verklapt dat Genee niet gaat winnen.

In gesprek met Shownieuws blikt Genee vooruit op de uitreiking komende donderdag. Hij is genomineerd in de categorie 'Beste Presentator' en met Vandaag Inside, het programma dat hij maakt met oud-voetballers Johan Derksen en René van der Gijp voor de Gouden Televizier-Ring. Dat is de grootste prijs van de avond voor het beste programma.

Genee is er helemaal klaar voor. VI komt op donderdag met een extra lange uitzending ter ere van het televisiefeest. "Ik moest de speech al inleveren, omdat ze dan in de zaal rekening kunnen houden met de shots. Maar op zo'n avond loopt het uiteindelijk toch allemaal weer anders."

Speech vergeten

"Ik moest trouwens ook een speech inleveren voor de beste presentator, maar dat was ik vergeten. De deadline was afgelopen maandag, maar daar hebben ze niet meer over gebeld. Dus dat wordt ik sowieso niet", zegt hij met een lach. "Dat wil ik ook niet, want Martijn (Krabbé, red.) moet hem winnen. Maar ik vond het wel grappig dat ze ook niet meer gebeld hebben."

De winnaars in de categorieën, waaronder 'Beste Presentator', liggen al vast. Alleen op de genomineerden voor de Gouden Televizier-Ring kan nog worden gestemd op de avond van de uitreiking, vanaf 20.00 uur. Genee roept alle fans van VI op om dat ook te doen.

Eenmalige kans

"Je moet niet vergeten: dit kan maar eenmalig. Vanwege het 60-jarig bestaan mag deze editie hetzelfde programma twee keer dezelfde prijs winnen", legt hij uit. "Al vind ik dat wij nu een heel ander programma maken."

Na een eerdere overwinning in 2011 (met het toenmalige Voetbal International) mochten ze niet meer meedoen, maar nu is VI toch weer genomineerd. In 2025 wordt de Gouden Televizier-Ring voor de zestigste keer uitgereikt aan het favoriete tv-programma van het jaar. Speciaal voor deze feestelijke jubileumeditie mogen voormalig winnaars (van vóór 2019) opnieuw meedoen aan de verkiezing. De talkshow gaat de strijd aan met Het Jachtseizoen: Most Wanted en Woeste Grond.