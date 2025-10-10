Wilfred Genee heeft weer een carnavalskraker geleverd. De presentator van Vandaag Inside maakte samen met John de Bever een nummer over een vast onderdeel van de show: Koekoek.

In de muziekvideeo voor Koekoek doemen talloze bekende Nederlanders op, waaronder René van der Gijp. De oud-voetballer, die viermaal per week aanschuift bij Vandaag Inside, heeft eerder meegbewerkt aan muzikale projecten. "Ik heb dit ook ooit gedaan", zo lacht hij.

Carnaval

"Maar ik was op een gegeven moment.. Ik kon de tekst niet onthouden. Ik zong gelukkig alleen voor zalen die lam waren. Die interesseerden het verder ook geen reet of ik wel of niet zong. Ik ben echt overal geweest. Het hele land door. Zeeland bij Nijmegen. Daar zitten grote discotheken waar er 5000 tot 6000 in kunnen", aldus Gijp.

"Met carnaval heb ik het over en niet daarna. Ze vroegen het wel, maar dat heb ik niet gedaan. Eenmaal deed ik dat in Steenwijk, bij een technoparty. Ik zou de party afsluiten. Ik dacht: ojee, daar kom ik met Geef me hoop Jomanda. De zaal was snel leeg toen ik was begonnen."

Johan derksen

Derksen is vervolgens opvallend positief over het nummer van Genee. Normaliter heeft hij geen goed woord over voor de carnavalsdeuntjes van de presentator. "In het genre is het niet zo'n slecht nummer." Genee kan zijn oren niet geloven. "Gaat het goed met je?", vraagt hij.

"Nee, het ligt goed in het gehoor en het zit meteen in je kop. Het rijmt, je kan het snel onthouden. Het is weerzinwekkend, maar er is een hele grote doelgroep voor", meent Derksen.

Boris Becker

In Vandaag Inside wordt aan nieuwe gasten gevraagd om hun debuut in het programma luister bij te zetten, door hun hoofd naar een soort gat in de muur te draaien om vervolgens 'Koekoek' te roepen. Zelfs tennislegende Boris Becker daar daar aan mee, toen hij eerder in de week zijn debuut maakte in de show. De Duitser vertelde smakelijk over zijn wilde leven, waaronder een periode in de gevangenis.