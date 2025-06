Met tranen in z'n ogen kijkt Hans Kraay jr. naar emotioneel fragment over zijn moeder: 'Ik was de aller slapste'

De populaire en markante voetbalanalist Hans Kraay jr. zat maandagavond aan tafel bij De Oranjezomer om over zijn documentaire te praten. Die is al een week of twee te zien bij ESPN, maar bij presentator Johnny de Mol werden er nog eens hoogtepunten boven tafel getoverd. De Mol jr. zette Kraay jr. met een rake opmerking te kijk. Maar het mini-interview eindigde emotioneel.

Tijdens het tonen van een fragment van Kraay jr. in een kroeg in Engeland, waar hij in zijn tijd als voetballer voor Brighton uitgroeide tot een legende, zit de hoofdpersoon zichtbaar te genieten. "Wat gebeurt er nou met de tafel joh? Die komt helemaal omhoog", grapte presentator De Mol, doelend op dat Kraay jr. wel héél erg zat te genieten. Een lachsalvo denderde door de studio en ook de voetbalverslaggever moest lachen en had door dat hij te kijk werd gezet.

'Laat Johnny het nou niet ordinair maken'

Maar zo scherp als hij is - dat compliment krijgt hij ook van collega-presentatrice Noa Vahle - reageert hij meteen gevat. "Mijn vrouw (Sofie, red.) zei nog voordat ik instapte hier naartoe: 'Laat Johnny het nou niet ordinair maken'.", zei hij met gevoel voor theater. Kraay jr. had wellicht wel op meer tegengas gerekend, want dat krijgt hij als hij vroeger bij Vandaag Inside zat vaker wel dan niet van Wilfred Genee, Johan Derksen of René van der Grijp. Maar De Mol ging meteen door naar Vahle, die Kraay jr. een paar veren in z'n reet stak.

'Ik heb hem weleens clown genoemd'

Zij noemt hem scherp. "Jij bent scherp hè, altijd. Maar bij dit momentje niet", grapte ze. Daarna werden beelden getoond van de verslaggever die een panna krijgt tijdens een interview. Al lachend ondergaat hij de schaamte. Ronald de Boer zit ook in de talkshow en doet een duit in het zakje. "Ik wilde Hans van de laatste jaren altijd al zien. Ik heb hem vroeger weleens clown genoemd om hoe hij behandeld werd bij VI. Hij heeft zoveel meer in zijn mars. Hij heeft verstand van het spelletje."

Tranen in z'n ogen

Toch was het niet alleen maar grappen, grollen en complimenten. De Mol sloot het stukje af met een fragment uit de documentaire over de openhartige Kraay jr. en zijn moeder. Met tranen in zijn ogen zag hij zichzelf terug. Zijn moeder kreeg dementie en kwam zelfs op een gesloten afdeling terecht. Zijn vader, een bekend voetbaltrainer, kreeg spijt van de behandeling van haar en dat zorgde voor pijnlijke situaties thuis bij Kraay.

'Je bent ze al kwijt'

"Dit is mooi, maar eigenlijk ook niet. Mijn moeder heeft vijf jaar dementie gehad. Mijn vader, de stoere trainer van Ajax, Feyenoord en PSV, heb ik nooit zien huilen. Maar die huilde elke dag. Mijn broer, zus en vrouw Sofie hebben alles gedaan. Ik was de allerslapste. Als ik dinsdag naar mijn moeder ging, had ik maandag al buikpijn en daar woensdag nog last van. Weet je wat het is met mensen die zwaar dementie hebben? Dan zijn ze er nog wel, maar ze zijn er al niet meer. Je bent ze al kwijt."