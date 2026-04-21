Presentatrice Hélène Hendriks heeft al menig operatiekamer van binnen gezien. Het 45-jarige gezicht van Ziggo Sport en De Oranjezondag aarzelt zo nu en dan niet om het heft in eigen handen te nemen. Zo gebruikte Hendriks ooit een 'illegaal pilletje', waar ze naar eigen zeggen 'heel veel profijt' van had.

In HNM Podcast bespreekt Hendriks vaak het wel en wee uit haar eigen leven met vriendinnen Noa Vahle en Merel Ek. Daarbij schroomt het drietal niet om alles in geuren en kleuren te vertellen. Dit keer gaat het dus over een ziekenhuisbezoekje van de (sport)presentatrice.

Een paar jaar geleden had Hendriks veel last van buikpijn, terwijl ze ’s avonds de derby NAC tegen Willem II moest presenteren. Maar de pijn werd steeds ondraaglijker. "Ik zeg tegen mijn zus: 'Ik kan niet meer'. Ik lag echt te kronkelen in bed. Maar zó'n pijn dat je denkt: dit is niet goed, ik moet nu naar het ziekenhuis", blikt Hendriks terug.

Pilletje tegen de pijn

De presentatrice kroop letterlijk en figuurlijk de auto in, omdat het anders niet ging. Even daarvoor viste ze nog een pilletje tegen de pijn uit het doosje van haar partner Frans Vinju. "Die nam ik in, want je weet op een gegeven moment niet waar je het zoeken moet", aldus de Brabantse.

In het ziekenhuis kwamen ze er al vrij snel achter dat Hendriks geopereerd moest worden aan haar blinde darm. "Maar na een half uurtje begon ik me steeds beter te voelen", grinnikt ze. "Ik kreeg weer praatjes en dacht: ik kan vanavond NAC - Willem II doen, niets aan het handje."

Iets zwaarder dan een paracetamol

Dat wierp vragen op bij het zorgpersoneel of Hendriks iets in had genomen. Ze beweerde van niet. "Je bent echt even van de kaart geweest, maar later dacht ik: ik heb toch zo’n pilletje ingenomen. Bleek dus gewoon een illegale pijnstiller te zijn die zo supersterk is…" Die deed zijn werk. "Ik wilde eigenlijk gewoon weer naar huis gaan."

Het verdovende middel was zelfs zo sterk dat Hendriks lopend de operatiekamer op kwam. Wel wil ze de luisteraars meegeven dat er risico’s aan zulke pilletjes kleven. "Maar op dat moment had ik er wel heel veel profijt van", lacht ze.

Wandelende medische encyclopedie

Het verhaal werpt bij Vahle een prangende vraag op: "Hoe vaak ben jij stoned geweest in het leven door alle medicijnen die jij hebt geslikt?" Ook lacht het drietal om het aantal medische ingrepen (vijf in totaal) dat Hendriks heeft gehad. In 2025 was Hendriks nog een tijd uit de running door een rugoperatie.