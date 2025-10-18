Vandaag Inside won donderdag de Gouden Televizier-Ring en dat werd uitbundig gevierd. Vriendinnen van de show Noa Vahle, Hélène Hendriks en Merel Ek mochten de prijs op het gala in ontvangst nemen en geven nu een kijkje achter de schermen én van de morning after.

Sportveslaggeefster Vahle heeft de hele dag vastgelegd in een vlog voor het programma van Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee. Zij waren zelf niet aanwezig bij de uitreiking van de prestigieuze prijs omdat ze op dat moment live een extra uitzending van VI maakten.

Dus kregen de drie vrouwen de eer om hen te vertegenwoordigen. "De dag begon met een relaxte lunch", vertelt Vahle en daarna werden de nodige voorbereidingen getroffen op het gala. ze ging met Hendriks en Ek in de make-up om er op hun best uit te zien op de rode loper. "De kleding hangt ook helemaal picobello voor ons klaar."

'Wat zag die er goed uit!'

Zelf droeg de 25-jarige een bruine, glinsterende jurk. "Een klein beetje glitter mag natuurlijk op zo'n gala-avond." Hendriks droeg een witte jumpsuit, waar Vahle ook van onder de indruk is. "Och wat een broekpak, Hélène. Wat zag die er goed uit."

Eenmaal aangekomen bij Carré werden ze opgewacht door een aantal fans die Ek allemaal voorzag van een handtekening. Daarna gingen ze de rode loper op en uiteindelijk mochten ze als winnaar van de avond de Ring in ontvangst nemen. Die moest vervolgens naar de studio in Hilversum vervoerd worden. "Wie waren alleen maar de koeriers."

Dus stapten ze meteen na de overwinning met de trofee in de partybus. "Want Johan wilde eigenlijk al meteen weer richting Grollo. Maar hij heeft even gewacht." En dus kon hij ook nog even deel uitmaken van de feestvreugde. Er werd gezongen en gedanst, zo is te zien op de beelden. Zelfs sportpresentatrice Hendriks klom nog op het podium om een liedje te zingen. "Het ging nog even door tot in de late uurtjes kan ik jullie vertellen."

'S avonds een vent...

Dat hebben ze de volgende ochtend ook geweten. De drie vrouwen deelden ook nog een foto van de morning after via het Instagramaccount van Hendriks. "‘S avonds een vent, ‘s ochtends een vent", schrijft ze erbij.