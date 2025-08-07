Presentatrice Hélène Hendriks opende haar talkshow woensdagavond op een bijzondere manier. Het gezicht van De Oranjezomer werd al bij het begin verrast in de studio in Hilversum. Ze viert namelijk haar 45ste verjaardag en dat liet het programma niet ongezien voorbij gaan.

Terwijl de band het openingsliedje afrondde, stond Hendriks al in de houding om te beginnen aan haar derde uitzending sinds haar terugkeer van een operatie aan haar rug en het bijbehorende herstel. Het kwam haar eigenlijk wel goed uit dat ze tijdens de opnames moet blijven staan, want zo kon ze al dansend haar verrassingen in ontvangst nemen. De live-band zong 'Happy Birthday' voor haar en de barvrouw kwam snel aangelopen met een verjaardagstaart.

Grapje Jack van Gelder

Lachend en dansend liet Hendriks alle feestelijkheden over zich heen komen. Van de zanger kreeg ze ook een cadeautje, een zwart t-shirt met daarop de tekst 'Treasure' (schat in het Engels). Ook die nam ze dankbaar aan. Toen al het applaus en gejoel verstommelde, bracht ze nog uit dat ze het lief vond van iedereen, voordat vaste tafelgast Jack van Gelder weer met een grapje kwam. "Wat kunnen die gasten playbacken hè", zei hij lachend over de band.

'Nou is het wel klaar'

"Jongens, laten we nou afspreken dat het nou klaar is met alle aandacht. Ik vind het allemaal heel lief, maar ik had gehoopt dat we dit feestje over konden laten gaan", reageerde Hendriks.

'Wat ben je nou aan het doen jongen?'

Alsof dat niet verrassend genoeg was, ontbrak er ook nog een aangekondigde gast. Journalist en schrijver Sander de Kramer was te laat en belde vanaf zijn rode Citroën C1 in met de studio. Hendriks snapte er niks van. "Wat zien we nou? Wie is dat? Is dat Sander? Wat ben je nou aan het doen jongen?" Hij kon alleen maar lachen en kwam met een haperende telefoonverbinding live op de oortjes van Hendriks. "Je zal het niet geloven, maar ik stond bij de Beekse Bergen."

'Ze hadden het niet verteld'

De dierentuin was de eerste maanden van De Oranjezomer de locatie van de opnames. Maar sinds drie weken is de studio in Hilversum weer gewoon het decor van de uitzending. De Kramer had zich dus vergist. "Ze hadden het niet verteld. Ik was even op vakantie geweest en ik had helemaal niet door dat we in Hilversum moesten zijn. Ik heb de auto op z'n staart getrapt", grinnikte hij. Bij binnenkomst werd hij buiten nog gepoederd en van de goede microfoon voorzien.