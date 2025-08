Het is nog maar de vraag of Jack van Gelder nog lang op de Nederlandse televisie te zien is. De voormalig commentator rondom het Nederlands elftal liet bij zijn terugkeer bij De Oranjezomer doorschemeren dat zijn einde nadert. "Het schiet weleens door je hoofd", geeft hij eerlijk toe.

Augustus begon voor De Oranjezomer met een teruggekeerd duo. Presentatrice Hélène Hendriks maakte na haar operatie aan een beknelde zenuw in haar rug haar comeback en haar vaste tafelgast Van Gelder keerde daarmee ook terug. De 74-jarige Amsterdammer schopte meteen tegen een hoop zere benen aan door voorafgaand aan de uitzending van maandagavond een groot interview aan De Telegraaf te geven. Daarin mijmerde hij openlijk over zijn naderende einde op televisie.

'Wil ik het nog wel?'

Hij ging 'maar eens kijken' of hij het nog wel leuk vond bij De Oranjezomer. Hendriks vroeg hem daar meteen naar. "Je gaat weleens nadenken als je een hele tijd niet op tv bent. Dat is voor een heleboel mensen ook leuk als ik dat niet ben. Maar ik maak nu ruim vijftig jaar deel uit van het Nederlandse tv-landschap. Dus je vraagt je weleens af of mensen er nog behoefte aan hebben dat ik er zit. En wil ik het zelf nog? Want ik doe alleen nog maar dingen die ik leuk vind."

'Je kan helaas niet alles zeggen op tv'

Voor Van Gelder is er veel veranderd in die vijftig jaar dat hij op televisie te zien is. In de laatste jaren vooral, waarbij zijn mening niet altijd gewaardeerd wordt. "Je moet ook uitkijken wat je zegt en je kan helaas niet alles zeggen op tv. Misschien is dat ook wel goed. Zo nu en dan laat je het daarom door je hoofd schieten. Maar ik vind het een hele eer om erbij te zijn", stelde hij Hendriks gerust voor de komende twee weken.

'Van onze Wilfred blijf je af'

De Oranjezomer gaat namelijk nog maar twee weken door met de staande presentatrice en Van Gelder als tafelgast. Vanaf 18 augustus neemt Vandaag Inside de plek op doordeweekse avonden op SBS 6 weer over. Presentator Wilfred Genee werd in de openingsavond van Hendriks en Van Gelder nog genoemd. "Van onze Wilfred blijf je af, hè", sneerde Hendriks grappend naar zanger René Froger toen die Genee ervan betichtte geen zanger te zijn.