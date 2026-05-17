De heren van Vandaag Inside zijn dit weekend dan eindelijk allemaal aangekomen op Curaçao. Daar gaan ze de komende twee weken uitzendingen maken. Bij de Oranjezondag bespreekt Hélène Hendriks met Merel EK de omstandigheden op het tropische eiland. En daar blijkt dat Derksen het behoorlijk naar zijn zin heeft.

Vanwege het aanstaande WK voetbal, waar Curaçao voor het eerst ooit aan meedoet, wordt Vandaag Inside de komende twee weken vanuit het Caribisch gebied gemaakt. Voor Derksen betekende het zijn eerste verre reis weer in een lange tijd. Maar waar hij de afgelopen weken nog niet echt stond te springen, blijkt dat hij bij aankomst toch wel heerlijk aan het genieten is.

'Corrigerend badpak'

In de talkshow De Oranjezondag van presentatrice Hélène Hendriks blikken ze vast vooruit op de talkshow in een tropisch jasje. "We schakelen naar Curaçao, naar Merel WK (woordspeling van haar achternaam Ek, red.). Wij vroegen ons af wat voor bikini je aanhebt?", aldus Hendriks. "Een corrigerend badpak", grapt Ek.

Dan blijkt dat ook sportmarketeer Chris Woerts in de buurt is van de live-uitzending. "Ik zit niet aan de cola, maar vanavond een tropische cocktail met slechts twintig procent alcohol. Maar ik ben al sinds twaalf uur bezig", licht Woerts zijn situatie toe. Zowel hij als Ek zijn samen voor Vandaag Inside naar Curaçao getrokken.

Derksen volop aan het genieten

Dan verschuift het verhaal naar Genee en Derksen, die staan te popelen om hun programma te maken onder het zonnetje. "Er is hier een podium waar Wilfred zijn oog al op heeft laten vallen. Die wil nog wel wat nummers gaan zingen hier", meent Ek. Vervolgens vraagt Hendriks of Derksen 'al een bommetje heeft gemaakt'.

"Ja die heb ik zeker al een paar bommetjes zien maken", vertelt Ek met een knipoog. "Nee, die kwam hier net heerlijk aan met zijn sigaar. Hij is hier lekker in een t-shirt, dat zien we niet vaak. Hij is optimaal aan het genieten hier." Vanaf maandag 18 mei tot en met 29 mei zal Vandaag Inside vanaf Curaçao worden uitgezonden. Gelukkig heeft Derksen tussen de uitzendingen door genoeg tijd om te genieten van het weer. Dat doet hij in ieder geval met een sigaar, en wellicht maakt hij later ook nog een plons in het water.

