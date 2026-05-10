Een prachtige week kreeg een geweldige ontknoping voor tv-presentatrice Diletta Leotta en Schalke-doelman Loris Karius. De twee lieten de wereld weten dat er een zoontje is geboren.

Het tweede kindje van Leotta en Karius heeft Leonardo, zo maakten ze bekend. Een kleine drie jaar geleden, in augustus 2023, werden Karius en Leotta voor het eerst ouders. Toen beviel de spelersvrouw van dochter Aria. Zij wordt tweetalig opgevoed, in het Duits en Italiaans.

Hiermee krijgt het liefdesverhaal van het stel een nieuw hoofdstuk nadat de twee elkaar in 2022 ontmoetten. Leotta is bekend vanwege haar werk als sportpresentatrice bij DAZN. Daar verzorgt ze de grote voetbalwedstrijden in Italië. Hiermee heeft ze een gigantische following opgebouwd. Op Instagram telt ze maar liefst 9,4 miljoen volgers.

Sportief hoogtepunt

Niet alleen privé gaat het Karius dus voor de wind, ook sportief heeft de Duitser reden tot lachen. Hij is momenteel eerste doelman van Schalke 04, de club die vorige week na drie jaar afwezigheid terugkeerde naar de Bundesliga. Als kers op de taart kroonde Schalke zich ook nog tot kampioen.

Die Königsblauen stelden in een kolkende Veltins-Arena promotie veilig door Fortuna Düsseldorf (vooraf nummer 15 in de 2. Bundesliga) te verslaan met 1-0. Kenan Karaman tekende na een kwartiertje spelen voor de enige treffer van de avond. Het resultaat zorgde voor een gigantisch volksfeest in Gelsenkirchen.

Drama bij Liverpool

Karius kende in 2018 een bijzonder moeilijke periode. Vooral dankzij zijn enorme blunders verloor Liverpool de finale van de Champions League met Real Madrid. De Duister bood na het duel in tranen zijn excuses aan en zat lange tijd erg diep. Trainer Jurgen Klopp beweerde later dat Karius eerder in de wedstrijd bij een duel met Sergio Ramos een hersenschudding op had gelopen.

Via verhuurperiodes kwam de geplaagde doelman uiteindelijk bij het Schalke van Youri Mulder onder de lat te staan en inmiddels lacht het leven hem weer toe.

