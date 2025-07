Hélène Hendriks is alvast bezig om de hernieuwde opzet van De Oranjezomer aan te passen. De populaire presentatrice, onder meer bekend van de talkshow én het voetbal op Ziggo Sport, keert op 4 augustus terug van haar operatie en bijbehorende herstel. Maar ze heeft alvast de terugkeer van een vaste gast aangekondigd.

Het praatprogramma op SBS 6 is deze zomer de vervanger van Vandaag Inside, dat met vakantie is. Hendriks is eigenlijk de vaste presentatrice van De Oranjezomer, maar werd vlak voor de start van de uitzendingen geopereerd aan een beknelde zenuw in haar rug en moest daar langer dan verwacht van herstellen. Daardoor werd haar stoel gevuld door Johnny de Mol, die daar flinke kritiek op kreeg. Inmiddels is hij vervangen door Thomas van Groningen.

'Andere opzet'

Bij de terugkeer van Hendriks begin augustus keert ook een ander bekend gezicht terug op één van de stoelen naast haar. Jack van Gelder, voormalig sportjournalist en bekend van het commentaar rondom het Nederlands elftal, schuift dan weer aan. Dat laat Hendriks weten aan De Telegraaf. De afgelopen weken ontbrak Van Gelder in de zomertalkshow van SBS6. Dat had te maken met de afwezigheid van Hendriks, vertelde Van Gelder eerder aan de krant. "De redactie heeft mij gebeld om te zeggen dat ze met Johnny de Mol als presentator voor een andere opzet kiezen."

Hendriks bij Ziggo Sport?

De terugkeer van Hendriks en Van Gelder is overigens van korte duur. Op 18 augustus keert Vandaag Inside, met de populaire gezichten Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp, terug op televisie. De Oranjezomer is dus maar twee weken in de vertrouwde opzet te zien. Hendriks gaat vanaf augustus mogelijk weer vaker te zien zijn bij Ziggo Sport, aangezien het voetbalseizoen weer begint en die zender de rechten heeft van de Champions League, Europa League en Conference League.

Verandering Vandaag Inside

Bij Vandaag Inside komt er óók een grote verandering aan. Aangezien ex-topvoetballer Van der Gijp op woensdagavond altijd vrij is, moet hij vervangen worden. Dat deed entertainment-'expert' Albert Verlinde, maar hij tekende in de zomer een exclusief contract bij RTL. Daardoor moet de immens populaire talkshow op zoek naar een vervanger van Gijp en Verlinde.