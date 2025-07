De talkshow Vandaag Inside heeft een zomerstop en wordt vervangen door De Oranjezomer. Maar de voorbereidingen voor een hopelijk spetterende nieuwe jaargang zijn in volle gang. Presentator WIlfred Genee heeft duidelijke ideeën over wat hij wel en niet wil.

Genee, oud-voetballer Johan Derksen en voormalig PSV-speler René van der Gijp zijn de drie vaste gezichten van de show op SBS 6. Maar ze hebben ook gasten nodig, zodat er wat meer levendigheid in de studio ontstaat en er clashende meningen ontstaan. Soms schuift een gast aan tafel aan, soms moet de gast genoegen nemen met een wat bescheidener plek aan de kroegtafel.

Victor Vlam

Een van de personen die in regel aan de bar verschijnen is Victor Vlam, een media- en Amerika-expert die regelmatig op radio en televisie verschijnt. Hij werkte mee aan de verkiezingscampagnes van Barack Obama en geeft trainingen in communicatie en debat. Daarnaast is hij bekend als scherpe opiniemaker en podcastmaker.

Een promotie leek er aan te komen voor Vlam: van bar naar tafel. Maar Genee zet een streep door die mogelijkheid. “Ik vind Victor aan de bar sterker. Twee man aan tafel die uit de heup vuren is wellicht iets teveel voor het evenwicht aan tafel", zegt Genee tegen Shownieuws.nl

Johan Derksen

Van der Gijp is eerder dit jaar begonnen met het overslaan van de uitzendingen op woensdag. Albert Verlinde is dan zijn vervanger. Maar Vandaag Inside wil meer mensen op die plek zetten. Derksen leek wel gecharmeerd te zijn van Vlam.

“Ik vind het heel aardig dat Johan mijn naam heeft genoemd, ik vind het zeer vleiend, maar als ik heel eerlijk ben denk ik dat het een heel onverstandige keuze is om met mij in zee te gaan", zegt Vlam tegen Shownieuws. "Alle talkshowwetten schrijven voor dat je voor een bekende kop gaat."

Onvoorspelbaar

Maar Vlam heeft wel degelijk interesse in die plek aan de tafel bij het welbekende VI-trio. Hij prijst de show als onconventioneel, gedurfd en avontuurlijk. Daar zou het dus juist wel bij passen om een relatief onbekend en onbewezen persoon zo'n belangrijke plek te geven.

"Wat mij onvoorspelbaar maakt, is dat ik onbewezen ben. Bij mij weet je niet wat je krijgt. Ik ben nog relatief onervaren en ook nog kneedbaar. Dat is ook wel een voordeel", aldus Vlam.