Het geheim achter de selfie van Mohamed Salah in de kampioenswedstrijd van Liverpool

Liverpool werd vorige week zondag in een absolute feestwedstrijd kampioen. De ploeg van Arne Slot had tegen Tottenham Hotspur genoeg aan een punt, maar rolde de tegenstander met 5-1 op. Mede dankzij Mo Salah, die zelf ook weer goed was voor een doelpunt. En dat vierde hij met een selfie.

Waar Cody Gakpo de 3-1 vierde door zijn shirt uit te trekken en een hemd te laten zien met de tekst 'I belong to Jesus', pakte Salah bij zijn goal een telefoon uit het publiek voor een selfie. Hij ging op de foto met The Kop, die helemaal uit zijn dak ging na Liverpools vierde treffer. Maar wat blijkt, dat was niet zo'n spontane actie als het leek.

Vooropgezet plan

Het werd een foto voor in de eeuwigheid, eentje die Salah en Liverpool ook deelden op Instagram. Maar dat was allemaal tot in de puntjes gepland. De Egyptische superster kreeg een telefoon in zijn handen gedrukt door een medewerker van Liverpool. En niet zomaar eentje. Het was een Google Pixel 9, de nieuwste telefoon van een van Liverpools partners. Salah werd dus gebruikt om de telefoon extra te promoten.

Mohamed Salah adds to his boatload of Premier League goals this season, before borrowing a phone to make a memory for a bunch of supporters on a day the red half of Merseyside will treasure forever. pic.twitter.com/EDNWakhmLP — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 27, 2025

Tegenover de BBC deed Salah net alsof zijn neus bloedde. "Ik dacht: oké, dit moet een speciale worden, want het is er eentje voor de geschiedenisboeken", waren zijn woorden daar.

Trillingen rond Anfield

Dat Liverpool een kampioenswedstrijd speelde, merkte de omgeving. Wetenschappers van de Universiteit van Liverpool kwamen tot de conclusie dat er een reeks trillingen in de aarde werden veroorzaakt. "Net als natuurlijke aardbevingen veroorzaakten deze doelpunten schokken, veroorzaakt door de pure passie van de Liverpool-fans", zei professor Ben Edwards bij de Engelse omroep. "Hun enthousiasme was letterlijk krachtig genoeg om de aarde in beweging te brengen."

Het juichen door de ruim 60.000 fans op Anfield bij de treffer van Alexis Mac Allister was goed voor een beving met een kracht van 1.74. De 4-1 van Salah zorgde voor een meting van 1.60, terwijl bij de 3-1 van Oranje-international Gakpo 1.03 werd geregistreerd.

