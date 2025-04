Cody Gakpo viert goal in kampioensduel Liverpool met opmerkelijke verwijzing naar voetbalicoon

Liverpool kan tegen Tottenham Hotspur de twintigste landstitel veroveren, met Cody Gakpo als een van de hoofdrolspelers. De Eindhovenaar liet Anfield ontploffen met een schitterende goal, maar trok vooral de aandacht door op opvallende wijze te verwijzen naar voetballegende Kaká.

In de 34e minuut viel een afgeslagen hoekschop onverwachts voor de voeten van Liverpool-ster Gakpo. Met een doordachte beweging creëerde hij ruimte en schoof de bal beheerst in de verre hoek. Maar het was vooral zijn opvallende celebration na de 3-1, die de Oranje-international volledig in de schijnwerpers zette.

Verwijzing naar Kaká

Kaká droeg onder zijn voetbaltenue bijna altijd een shirt met de tekst "I belong to Jesus", dat hij na een doelpunt trots onthulde door het AC Milan-shirt, of later dat van Real Madrid, omhoog te trekken. Een van de meest memorabele momenten was in de Champions League-finale van 2007 tegen Liverpool.

Tijdens het kampioensduel van Liverpool tegen Tottenham Hotspur haalde Gakpo hetzelfde gebaar aan. Na zijn doelpunt trok hij zijn shirt omhoog en onthulde de identieke tekst: "I belong to Jesus", waarmee hij een ode bracht aan het Braziliaanse voetbalicoon.

Centrale rol voor God

Het geloof speelt een centrale rol in het leven van Cody Gakpo. Vanaf jonge leeftijd verdiept hij zich in de Bijbel en zijn christelijke opvoeding blijft een belangrijke basis. Ondanks zijn drukke leven als professioneel voetballer neemt hij dagelijks tijd om te bidden, boeken over het geloof te lezen en trouw de kerk te bezoeken.

Zelfs bij belangrijke keuzes in zijn loopbaan, zoals zijn transfer naar Liverpool in 2023, laat hij zich leiden door zijn geloof en legt hij beslissingen in de handen van God. "Als ik in de laatste wedstrijd van het seizoen één keer scoorde, zou ik naar Southampton gaan. Als ik twee keer scoorde, zou ik naar Leeds gaan en als ik er drie scoorde, zou ik bij PSV blijven", zei Gakpo eerder tegen Viaplay.

