Liverpool-ster onthult grote verandering sinds komst Arne Slot: 'Nederlanders zijn recht voor hun raap'

Liverpool-aanvaller Mohamed Salah is voor de tweede keer kampioen geworden met de club in de Premier League. De vorige landstitel werd in 2020 bereikt onder trainer Jürgen Klopp. Sinds dit jaar staat Arne Slot aan het roer en Salah merkt een duidelijk verschil.

Deze overwinning voelt speciaal voor topscorer Salah, die ook een sleutelrol speelde in de titel van 2020. Voor het eerst kon hij de titel met de Liverpool-fans vieren. Vijf jaar geleden was dat wegens de coronapandemie niet mogelijk.

Mohamed Salah niet gediend van onverwachte actie van teamgenoot tijdens titelviering Liverpool Er ontstond enige ophef rondom een incident tussen Mohamed Salah en zijn teamgenoot Darwin Núñez tijdens de titelviering van Liverpool. Núñez leek een drankje over de Egyptenaar te gieten, wat voor verwarring zorgde, aangezien Salah geen alcohol drinkt vanwege zijn islamitische geloof. Fans merkten op dat de situatie mogelijk ongemakkelijk was voor Salah, die zichtbaar niet enthousiast reageerde op het gebaar van Núñez.

“Het is geweldig om dit met onze fans te vieren", aldus de Egyptenaar. "Dit is 100 procent beter dan de vorige keer, vooral met de supporters erbij. We hebben nu een andere groep, dus het is bijzonder om te laten zien dat we het opnieuw kunnen doen.” Met name de komst van Slot heeft volgens Salah een positieve impact gehad op het team.

'Heel eerlijk'

“Hij is heel eerlijk. Nederlanders zijn vaak recht voor hun raap, maar hij heeft het ons makkelijk gemaakt." De sterspeler ziet daarin ook een duidelijk verschil met Klopp, de voorganger van de Nederlandse coach.“De cijfers spreken voor zich. Ik hoef nu niet veel te verdedigen. De tactiek is heel anders. Ik zei: ‘zolang ik defensief rust krijg, regel ik het wel offensief’, en ik ben blij dat ik dat heb waargemaakt. Hij luisterde naar me en de resultaten zijn duidelijk.”

'Arne Slot kan zo een standbeeld krijgen': ex-doelman van Liverpool beschrijft gekte rondom succestrainer Arne Slot heeft zijn stempel gedrukt op Liverpool en heeft een gigantische rol in het kampioenschap van The Reds. Voormalig Liverpool-keeper Sander Westerveld vertelt hoe hij de impact van Slot bij de Engelse topclub heeft ervaren. "Iedereen hield rekening met een mijnenveld, maar hij heeft het tegendeel bewezen", stelt Westerveld aan Sportnieuws.nl.

Het resulteerde in 28 goals en 18 assists voor Salah in 34 wedstrijden. “Als je in de Premier League speelt, moet je verdedigen, maar ik zei dat ik een risico kon nemen en dat ik op de een of andere manier het verschil kon maken. Mijn aantal assists bewijst dat, en ik creëer ook kansen”, zegt Salah.

Dit is het enorme salaris van succescoach Arne Slot bij Liverpool in de Premier League Liverpool pakte zondag de titel in Engeland en de grote man achter dat succes was natuurlijk Arne Slot. Hij werd de eerste Nederlandse coach die kampioen werd in de Premier League. Bij de status van internationale toptrainer hoort natuurlijk ook een vorstelijk salaris. Sportnieuws.nl zocht voor je uit hoeveel de succescoach verdient.

Liverpool pakte de titel in eigen huis na 5-1-winst op Tottenham Hotspur. De ploeg heeft vijftien punten meer dan nummer twee Arsenal en kan dus niet meer ingehaald worden.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.