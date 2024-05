'Hij moest echt huilen', mislukte 'grap' Oranje-hockeysters bezorgde coach de schrik van zijn leven

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de leukste fragmenten nog een keer uit.

Dit verhaal speelt zich af in Californië, waar de hockeysters een trainingsstage hadden, zo vertelt Van As: "Het hotel zat wat meer in het centrum, dus we moesten met busjes naar het trainingscomplex. Aan het begin van de stage wordt dan een verdeling gemaakt voor wie in welke bus zit en dat blijft dan zo." Hoog: "En je mag niet wisselen, want dat brengt ongeluk. Je moet dus maar hopen dat je leuk gezelschap hebt."

Bob de Bouwer-helm

"Eén van onze trainers was de chauffeur", gaat Van As verder. "Op een gegeven moment hadden we een gele Bob de Bouwer-helm in die bus gevonden." Op de achtergrond ligt Hoog al in een deuk.

"Jij zat aan de deurkant", aldus Van As tegen Hoog. "En ik zei: 'El, El, doe die helm op. Dat is leuk.' Jij hebt een klein hoofd, dus daar past die helm goed op. En dan moeten we naast dat andere busje gaan rijden waar we nu achter zitten. We wilden per se op de snelweg naast dat andere busje rijden, zodat ze konden zien dat jij die helm op had. Helemaal leuk." De twee krijgen tijdens het vertellen van het verhaal, jaren naar dato, nog altijd de slappe lach.

'Voor 10.000 euro had ik het gedaan', pikante discussie zorgt voor hilariteit bij Ellen Hoog en Naomi van As Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de leukste fragmenten nog een keer uit.

'Een bus vol gillende wijven'

Hoog: "Wij riepen naar de trainer dat hij even door moest rijden en dat andere busje in moest halen. Dus wij halen dat busje in. Zag niemand het... Dat was eigenlijk de lol. Wij vonden het heel erg grappig."

Van As: "Nou, die grap viel dus een beetje in het water en toen dachten we dat we de afslag misten. Dus wij riepen 'je moet er hier af!' Wij reden op dat moment voor dat andere busje en hij gooit gewoon dat stuur naar rechts. Zonder te kijken en met een bus vol gillende wijven. Hij gooit hem zo die afrit op. Achter ons reed een witte vrachtwagen die daarna met pech op de vluchtstrook stond omdat hij keihard moest remmen."

Tophockeyster na wilde avond met Sven Kramer op de vingers getikt: 'Dat hebben we nooit meer gedaan' Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

'Ze zag groen en geel'

Van As: "Wij slingerden richting zo'n betonnen wand en toen weer de andere kant op. Wij natuurlijk alleen maar gillen en lachen. We gingen langs twee wanden, het was echt facking eng."

Hoog: "Het was goed dat hij zo sterk was, anders waren we tegen die betonnen wand aan gereden."

Van As: "Wij lagen helemaal in een scheur."

Hoog: "Wij hadden niet door hoe heftig het was. Maar we gingen van die afrit af en dat busje achter ons ook."

"En het was dus helemaal niet nodig, want het was de verkeerde afrit", gaat Hoog verder. "Maar dat busje achter ons was toch met ons meegekomen, en daar zaten dus speelsters in... Nou, ik weet nog Minke Smabers, die zag geel en groen, want die was zó geschrokken. Iedereen was helemaal... en wij hadden dat niet door."

Van As: "Totdat onze trainer uit het busje kwam en die was helemaal aan het trillen."

Hoog: "Die had tranen in zijn ogen."

Van As: "Hij was zó geschrokken. En toen gingen we die snelweg weer op en toen zagen we die rokende vrachtwagen staan. En jij zat met je helm op 'sorry, sorry'."

Hoog: "Ik weet nog dat Taco, die zat in dat andere busje, die zei 'nou El is in ieder geval veilig, want die heeft een helm op."

Hilariteit om uit hotel ontsnapte Oranje-hockeyster: 'Ze dacht: ik ga gewoon naar die gozer toe' Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de leukste fragmenten voor je uit.

'Het was echt zielig'

"Onze chauffeur moest echt even bijkomen", weet Van As nog over de 'bijna-doodervaring'. "Dus we kwamen te laat op het veld. En toen ging hij helemaal zijn excuses aanbieden, want hij was zo geschrokken. "Het was echt zielig", vonden ze allebei. "Hij moest gewoon huilen van schrik en wij hadden het totaal niet door." De moraal van het verhaal volgens Van As? "Stap dus nooit in een busje met Ellen Hoog en een Bob de Bouwer helm."

Ellen Hoog en Naomi van As doen boekje open over ondeugende hockeyfeestjes en preutsheid onder de douche Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen in hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday' bepaald geen blad voor de mond. Het duo vertelt wekelijks bijzonder openhartig over de kleedkamergeheimen uit hun bijzonder succesvolle tijd bij Oranje. Hieronder een overzicht van de grappigste, bizarste en ondeugendste verhalen.

Beluister het fragment hieronder in de aflevering Voorbeeldstudentjes & Nieuwjaarsdeceptie: