Ex-hockeysters doen boekje open over drank en sigaretten: 'We zorgden wel dat de coach het niet zag'

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten uit.

Hoog en Van As gaan tijdens één van de afleveringen dieper in op het drankgebruik en met name het rookgedrag van de Oranje-hockeysters. "Ik ga even uit de school klappen nu hoor", begint Van As (40) haar verhaal. "Ik drink wel gewoon alcohol natuurlijk en ik heb ook echt weleens een sigaret gerookt. En dat was vooral als we een toernooi hadden gespeeld en we hadden gewonnen. En dat gebeurde vrij vaak. Ook weleens niet en dan deden we het ook. Maar dan kon je eindelijk even alles loslaten en lekker gek doen."

"We zorgden wel dat de coach het niet zag", breekt Hoog (38) in, maar daar zet Van As haar vraagtekens bij. "Nou, ik weet nog wel in het olympisch dorp in Londen dat het halve team een peuk zat te roken. Daar is ook een foto van."

Oranje-hockeysters vierden 'baldadig' feestje in Australië: 'We lagen als een soort stapel op elkaar' Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten uit.

'Dat waren de mooiste feestjes'

"Tijdens onze carrière gingen we twee keer per jaar uit en dan gingen eventjes wat dat betreft alle remmen los", vertelt Hoog. "Inderdaad na die toernooien. Maar toch altijd wel een beetje opletten dat de coach het niet zag. Wat natuurlijk onzin is, want we hadden een heel jaar lang alleen maar getraind. Dan spraken we in de winter voor een toernooi al af dat we geen alcohol meer zouden drinken. Voor de Olympische Spelen en het WK bijvoorbeeld. Dus daar waren we dan heel erg mee bezig en dat deden we dan ook niet."

Ex-hockeysters in een deuk om uit hotel ontsnapte ploeggenote: 'Die zat te knallen met een Australiër' Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds eind maart even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

"Maar na zo'n toernooi was er dan wel de ontlading", aldus Hoog. "Dat waren echt de mooiste feestjes, dan ging iedereen echt los. Veel drinken en dat konden we dan ook wel hebben, ook al waren we hartstikke moe. Die dag erna waren we dan wel brak."

De bruiloft van Ellen Hoog

De laatste keer dat ze een sigaret opstaken, kunnen de twee zich ook nog herinneren. "Weet je nog op mijn bruiloft, in Italië?", vertelt Hoog. "Toen hebben we zoveel gepaft op die vrijdagavond." Van As: "Ik heb daarna dus niet meer gerookt, ik vind het zo goor." Hoog: "Sinds mijn zwangerschap heb ik ook geen sigaret meer aangeraakt. Ik vind het zo vies. Maar daarvoor vond ik het heerlijk als ik een drankje op had."

Meer van Ellen Hoog en Naomi van As

Ex-hockeysters lachen om 'preutsheid' onder de douche: 'Nou, die kende geen schaamte hoor' Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de leukste fragmenten nog eens uit.

Ex-hockeyster Ellen Hoog doet pikante onthulling: 'David Beckham staat wel op mijn lijstje' Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds eind maart even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

'Ze hadden ze allemaal gejat!': Balende Oranje-hockeysters onthullen 'zure' diefstal tijdens Spelen in Rio Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

Tophockeyster na wilde avond met Sven Kramer op de vingers getikt: 'Dat hebben we nooit meer gedaan' Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

'Heftig feest in Rio', Ellen Hoog doet boekje open over olympisch dorp: 'Echt iedereen zat met elkaar te tongen' Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds eind maart even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

Feestje Oranje-hockeysters na wereldtitel liep flink uit de hand: 'Toen hebben ze nog een kamer bijgeboekt' Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds eind maart even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

Luister hieronder het fragment uit de aflevering Hypochondrie & peukies blaffen: