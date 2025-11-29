De PDC moet op zoek naar een opvolger van de iconische John McDonald, die de afgelopen jaren de topdarters het podium op riep. Tijdens de Players Championships Finals dook er een nieuw gezicht op. Lewis Jones wordt wellicht klaargestoomd om de microfoon in 2026 over te nemen, maar ex-prof Vincent van der Voort vraagt zich af of de Engelsman goed genoeg is. Hij kent hem goed.

Van der Voort en Jones kennen elkaar al jaren. De Nederlandse ex-prof vertelt in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door over Jones. "Ik ken hem vrij goed en al heel lang. Hij was vroeger de chauffeur en begeleider van Simon Whitlock (ex-topdarter, red.). Hij zat ook bij Modus, het managementteam waar ik ook bij zit."

'Niet te doen, zo heet'

De twee beleefden veel avonturen samen, waarvan Van der Voort er wel eentje wil delen. Het werd een pijnlijke aangelegenheid voor Jones. "We gingen altijd bij Nando's (een bekende Engelse fastfoodketen, red.) eten en daar zaten we hem altijd gek te maken. We lapten allemaal geld, zodat hij de heetste kipvleugels zou eten. Die dingen zijn niet te doen, zo heet."

'Het kan eigenlijk niet, hè?'

Alsof die uitdaging al niet erg genoeg was, maakten Van der Voort en zijn kompanen het nog erger voor Jones. "Die jongen had het al hartstikke moeilijk en stond voorover gebogen. Kreeg hij ook nog een klap in z'n zak. Van wie? Dat mag iedereen zelf invullen. Toen lag hij op de grond naar adem te happen en ondertussen had hij het bloedheet van die kipvleugels. Dat is niet best natuurlijk, het kan eigenlijk niet hè?", grinnikt Van der Voort bij de herinnering.

'Een wereldgozer'

Hij vertelt naar eigen zeggen nog een relatief 'braaf' verhaal. "Er zijn ergere dingen gebeurd met hem." Of Van der Voort het een goede zet vindt van de PDC om van Jones de nieuwe mastercaller te maken? "Het is een wereldgozer en kan goed met hem opschieten. Maar ik weet niet of hij de stem en de uitstraling heeft om dat te gaan doen. Er zal het een en ander nog moeten gebeuren, maar dat is mijn mening. Ik vond het wat te weinig. Maar misschien zijn er genoeg mensen die het wel goed vinden."

Beluister de podcast

Ex-prof Vincent van der Voort bespreekt in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door de Players Championship Finals. Ook het WK darts komt er nu echt aan, want de loting is al geweest. Daar komt later een extra voorbeschouwing van online. Tot die tijd kun je de nieuwste aflevering hieronder beluisteren of via kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.

