Martin Ødegaard vierde recentelijk een groot huwelijksfeest, maar deze eindigde met een bizar incident, met een aangifte tot gevolg.

Wat een groot feest moest worden voor topvoetballer Ødegaard en zijn vrouw Helene Spilling, eindigde met een bizar incident. Na de huwelijksceremonie van de Arsenal-aanvoerder en de Noorse danseres in Gjerdrum, nabij Oslo, werd een fotograaf door twee beveiligers hardhandig weggesleept, voor de ogen van de verbijsterde gasten.

'Topvoetballer (34) viert feest met blondines, zijn vrouw schakelt advocaat in over huwelijk' Een bekende Premier League-speler ligt onder vuur na meerdere opvallende nachtelijke uitstapjes. Kieran Trippier werd in clubs gespot met verschillende vrouwen, terwijl zijn vrouw naar verluidt juridisch advies heeft ingewonnen over hun huwelijk. De beelden verspreiden zich razendsnel, maar van beide kanten blijft het stil.

De ceremonie, die werd bijgewoond door meerdere Arsenal-sterren zoals Bukayo Saka, Kai Havertz en Leandro Trossard, verliep feestelijk totdat een fotojournalist van het tijdschrift Se og Hør met geweld werd verwijderd. Volgens het tijdschrift gebeurde dit op een openbare plek buiten de kerk.

Ajax-icoon stapt na liefst elf jaar verloving eindelijk in het huwelijksbootje Zijn vrouw moest er liefst elf jaar op wachten, maar op woensdag 4 juni was het dan zover: het huwelijk van Jan Vertonghen en de Nederlandse Sophie de Vries. De twee leerden elkaar kennen in Vertonghens periode bij Ajax.

'Woedend'

Se og Hør reageerde direct met een furieuze verklaring, waarin het tijdschrift de actie van de beveiligers veroordeelde. "We zijn woedend over het gebruik van geweld tegen onze fotograaf. Hij bevond zich op een openbare plek om verslag te doen van een openbare gebeurtenis. Ze hadden geen enkel recht om de parkeerplaats of het gebied rond de kerk af te sluiten."

Het blad was zelfs zo boos dat ze aankondigde aangifte te zullen doen bij de politie. De Noorse Vereniging van Uitgevers noemde het "zeer ernstig dat een fotojournalist op deze manier wordt behandeld op een openbare locatie". Ze betreuren het dat beveiligers zich gedragen alsof ze politiebevoegdheden hebben en beloofden Se og Hør te steunen.

Captain van Arsenal met Eredivisie-verleden houdt huwelijksfeest terwijl hij al zeven maanden geleden is getrouwd Martin Odegaard (26) van Arsenal (en ooit nog door Real Madrid uitgeleend aan Heerenveen en Vitesse) heeft in Oslo een groot trouwfeest gegeven. De Noorse aanvallende middenvelder was volgens Noorse media echter eind vorig jaar al getrouwd.

Al langer getrouwd

Naast het incident met de fotograaf was er nog iets opvallends aan het huwelijksfeest. Zo waren de twee al eind vorig jaar getrouwd, en maanden later vonden ze de tijd pas rijp om het groots te vieren.

De krant Verdens Gang ontdekte namelijk dat Ødegaard al bij de burgerlijke stand geregistreerd stond als 'getrouwd' en dat Helene Spilling de naam Ødegaard had aangenomen. In december 2024 verwelkomden ze hun eerste gezamenlijke kindje, een jongen.

Spilling is een professionele danseres en won in 2021 het televisieprogramma Skal vi danse. In 2023 werd haar relatie met Ødegaard openbaar, wat voor grote media-aandacht zorgde.

Ødegaard in de Eredivisie

Op 10 januari 2017 werd Martin Ødegaard door Real Madrid uitgeleend aan sc Heerenveen. Daar speelde hij tot juni 2018, met 38 wedstrijden in de Eredivisie en 2 doelpunten op zijn naam. Vervolgens vertrok hij op 21 augustus 2018 op huurbasis naar Vitesse. Tijdens het seizoen 2018/2019 kwam hij tot 31 competitiewedstrijden, waarin hij 8 keer scoorde en 11 assists gaf. Zijn technische vaardigheden, inzicht en overzicht maakten indruk. Ødegaard werd bekroond tot Vitesse Speler van het Jaar en opgenomen in het Eredivisie Elftal van het Jaar.