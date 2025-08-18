De eerste uitzending van het nieuwe seizoen van Vandaag Inside was erg politiek van aard. Johan Derksen liet bijvoorbeeld zijn mening horen over een van de meest urgente kwesties op de politieke agenda.

Op woensdag 29 oktober 2025 worden de stembussen neergezet voor de Tweede Kamerverkiezing. Een zeer belangrijk moment voor de Nederlandse democratie. Vandaag Inside laat er geen misverstand over bestaan dat het programma steeds intensiever zal toewerken naar de verkiezingsdag.

Migratie

Onder leiding van presentator Wilfred Genee bewoog de uitzending van maandag 18 augustus 2025 richting een heikel thema: het beleid omtrent migratie. Bargast Raymond Mens voelt zich als politicoloog als een vis in het water bij het onderwerp.

Hij zegt: "Iedereen die vindt dat er minder migratie moet zijn, die liegt. Want het kan niet minder. Europa gaat erover. Wij gaan er niet over."

'Wij zullen het niet meemaken'

Daarna begon Derksen, oud-voetballer en voormalig hoofdredacteur van Voetbal International, met een botte bijl aan zijn betoog. "Voordat er een oplossing is, dan is dit land totaal ontregeld. Dan is de islamitische groepering veel te groot voor Nederland. Wij zullen het niet meemaken, maar ik denk dat onze kinderen meemaken dat elke vrouw hier een hoofddoekje om moet."

"Die cultuur groeit en groeit en groeit. En die hebben het in zich om heel dominant te zijn, en om andere mensen hun normen op te leggen. Er komen steeds meer van die islamtische scholen, waar kinderen een hersenspoeling krijgen. Die komen er als gevaarlijke mannetjes vanaf."

Groenlinks en PvdA

Derksen verwacht weinig van de migratieplannen van Groenlinks en de PvdA. "Ik heb net die stukken gelezen en ik denk: oh ja, je kan rustig op die partijen stemmen. Tot ik bij het migratieplan kwam. Er wordt 16.000 per jaar toegestaan. Waar halen we de huizen vandaan? Er zijn hier al 500.000 mensen die geen huis hebben. En het kost een godsvermogen. Dan komt de 'green deal'. Als andere landen niet solidair zijn en niet meedoen aan de green deal, dan kost het je veel geld en je hebt er geen reet aan."