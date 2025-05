Geruchten rondom liefdesleven Lewis Hamilton (40) laaien weer op na bezoekje van beroemde actrice (52)

Lewis Hamilton werd begin dit jaar gespot met de beroemde actrice Sofia Vergara (52) en dat zorgde voor de nodige geruchten. Maar na nog één opvallend bericht bleef het stil tussen de twee. Tot nu: Vergara was zondag in de pitbox van Hamilton (40) te vinden.

Hamilton maakte deze winter de overstap van Mercedes naar Ferrari, maar had nog een paar maanden vrij voor hij echt bij de Italiaanse renstal aan de slag ging. Tijd om met zijn liefdesleven bezig te zijn, zo bleek. Want de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 werd gespot met Vergara in New York.

Zij is onder meer bekend van haar rol van Gloria Delgado-Pritchett in de hitserie Modern Family en haal rol als jurylid bij America's Got Talent. De Formule 1-coureur en de actrice zouden het volgens TMZ gezellig hebben gehad op een twee uur durende lunchdate in New York. 'Het lijkt erop dat de vonken ervan afspatten', klonk het.

Lewis Hamilton zorgt voor pikant nieuw hoofdstuk in liefdesleven: 'Beroemde actrice (52) voelt zich in de steek gelaten' Een 'super flirterige' Lewis Hamilton werd in januari met Sofia Vergara gespot op een date, maar het contact tussen de twee zou zijn verwaterd. Bronnen melden aan het Amerikaanse medium RadarOnline dat Vergara (52) zich in de steek gelaten voelt.

Op een lager pitje

'Super flirterig' zou de date zijn geweest. Zij zou hem in de weken daarna zelfs als het perfecte vriendje hebben gezien. Maar Vergara - die 35 miljoen volgers op Instagram heeft - merkte langzaam maar zeker dat zij toch de meeste tijd en moeite in de prille relatie stak. En dus besloot zij het op een lager pitje te zetten.

Max Verstappen werkte richting onwaarschijnlijk scenario bij GP Monaco, maar valt toch buiten podium Max Verstappen is vierde geworden bij de Grand Prix van Monaco. Helaas voor hem won Lando Norris de race door de straten van Monte Carlo, al heeft de Nederlander zeker geprobeerd om Charles Leclerc (tweede) een handje te helpen.

Aanwezig in Monaco

Sindsdien is er weinig meer bekend over het tweetal, tot nu dus. Vergara deelde drie foto's uit Monaco, waarvan één bij de pitbox van Hamilton. Zij was met een paar andere beroemdheden, waaronder Arnold Schwarzeneggers zoon Patrick.

De Colombiaanse zag hoe Hamilton van de zevende naar de vijfde plaats reed door de straten van Monte Carlo in zijn Ferrari. De Brit kwalificeerde zich eigenlijk als vierde, maar kreeg door het ophouden van Max Verstappen in de kwalificatie een gridstraf van drie plekken.

Wereldsterren spotten bij GP van Monaco: Kylian Mbappé, Dua Lipa en Zinédine Zidane schitteren bij Formule 1 Een Grand Prix in Monaco zonder wereldsterren? Onmogelijk. De straten van Monte Carlo vormen al decennia lang het decor voor een van de meest glamoureuze race ter wereld. Van voetbaliconen tot supermodellen en popsterren: tijdens het raceweekend verandert de paddock in een waar sterrenpodium.

Andere beroemdheden

Vergara was lang niet de enige bekende in de paddock. Zo waren topvoetballers Alphonso Davies, Jamal Musiala (beiden Bayern München), Kylian Mbappé en Thibaut Courtois (beiden Real Madrid) aanwezig op de straten van Monte Carlo.