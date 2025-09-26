Als speler van Ajax is Kenneth Taylor natuurlijk bekend in Nederland, maar minimaal zo beroemd is zijn vriendin Jade Anna van Vliet. De influencer (21) bereikt dagelijks een miljoenenpubliek. En haar fans heeft ze nu hard nodig voor een nieuwe aankoop.

Van Vliet zit namelijk met een probleempje. Ze is op zoek naar een nieuwe auto en heeft een prijzig exemplaar op het oog. Terwijl ze donderdag 'toch maar even naar een nieuwe auto' gaat kijken, komt ze er achter dat ze met een duivels dilemma zit.

Ze weet namelijk niet of ze volledig elektisch wil rijden en roept daarom de hulp in van haar vele volgers op Instagram. "Geef me al jullie advies", verzoekt ze. Vervolgens wordt ook duidelijk dat twee dure auto's in de race zijn.

Twijfelen tussen Porsche en Audi

Ze twijfelt namelijk tussen een Porsche Macan en een grote, 'ook prachtige' zwartkleurige Audi. Duidelijk is wel dat de Porsche in ieder geval bijzonder prijzig is. Nieuw gaan ze op de meeste websites namelijk weg voor minimaal 100.000 euro. In die prijsklasse zullen niet alle 1 miljoen Instagram-volgers van Van Vliet haar van advies kunnen voorzien.

Het is niet zo gek dat Van Vliet veel deelt over haar zoektocht naar een nieuwe auto. Dat doet ze immers dagelijks met veel meer dingen. Onlangs biechtte ze op dat ze bijvoorbeeld plots enorm vaak wagenziek is. Mogelijk heeft dat te maken met haar zoektocht naar een nieuwe vierwieler.

Vaak bij wedstrijden van Ajax

Hoewel ze weinig deelt over haar liefdesleven met Taylor, is ze veelvuldig in de Johan Cruijff ArenA te zien. Zo dook ze twee weken geleden nog op tijdens het duel Ajax - PEC Zwolle (3-1). Daar viel niet alleen het spel van Ajax haar op, maar ook een plukje haar van een vriendin. Dat kwam omhoog te staan in het stadion. "We hebben extra bereik met deze antenne", grapte Van Vliet vervolgens.

Sinds eind 2023 zijn Taylor en Van Vliet een setje. Daarvoor had zij jarenlang een relatie met de populaire vlogger Gio Latooy, waardoor ze bij het echt grote publiek bekend werd. Taylor en Van Vliet delen niet vaak iets over hun relatie, maar de influencer liet recent wel ontvallen dat ze weinig hadden gedate voordat ze 'officiëel' een relatie kregen.

