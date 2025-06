Greg Paul (61), de vader van Jake Paul en Logan Paul, heeft een nogal uitgesproken persoonlijkheid. De 'schoonvader' van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam, die verloofd is met Jake, scheldt er op zijn socials lustig op los.

In zijn nieuwste video op Instagram keert Greg zich bijvoorbeeld tegen Amerikanen die in de Verenigde Staten protesten organiseerden tegen hun president, Donald Trump. Pa Paul blijkt net als zoon Jake enthousiast te zijn over het presidentschap van Trump. Zo riep Jake voor de verkiezingen van 2024 al op om op de man te stemmen die belooft om 'Amerika weer groot te maken' ('Make America Great Again').

Tijdens de protesmarsen wordt de slogan 'No Kings' gebruikt, 'Geen koningen'. Daarmee geven de protesterende mensen aan dat ze vinden dat Trump zich gedraagt alsof hij een almachtige koning is. Ze menen dat hij wat minder autoritair moet regeren, in samenspraak met instituten als het Senaat en het Congres.

No Kings

"Ik wil iedereen bedanken die verantwoordelijk is voor die No Kings-rellen", zo begint Greg Paul sarcastisch. "Het heeft gewerkt. Ik steun nu eens een keer de Democratische Partij. Jullie gingen de straat op, jullie spendeerden tijd, geld en moeite. Jullie protesteerden tegen iets wat we nog steeds niet hebben. Want we hebben nog steeds geen koning."

"Er was ook nog een lid van de Democratische Partij die zich voor een auto wierp en die auto bleef maar rijden", aldus Paul. "Dat vond ik geweldig. Zo zorgt zie persoon ervoor dat die zich niet meer verder kan voortplanten."

'Domocraten'

"Maar hier ben ik nog wel nieuwsgierig naar: waarom slaan jullie de stad kort en klein om jullie domme ideeën te verspreiden? Daarom heten jullie 'domocraten'."

In het bijschrift van de post schrijft Paul: "Bedankt alle mensen die ervoor zorgen adt we geen koning hebben! Je hebt een hele dag verspild VOOR NIKS! Jullie zijn er het bewijs van dat abortus niet altijd werkt."

Paul American

Greg Paul speelt zoals de hele familie Paul een rol in de realitysoap Paul American. Ook Jutta Leerdam duikt regelmatig op in het eerste seizoen.

De ouders van Jake en zijn broer Logan, Greg Paul en Pam Stepnick doen in de realityserie van de familie Paul American een boekje open over hun slechte relatie die eindigde in een vechtscheiding. De eerste scheurtjes in het huwelijk werden al duidelijk toen Pam in verwachting was van Jake. Toen ze de positieve zwangerschapstest aan haar man liet zien smeet hij die door de kamer.

