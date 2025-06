Jutta Leerdam heeft als enorm succesvolle topschaatster diverse sponsoren aan zich verbonden. Een daarvan maakt een energiedrankje dat tot voort kort niet in Nederland verkrijgbaar was. Dat is veranderd: "Hier ben ik zo enthousiast over!"

Het drankje in kwestie is Celsius, gemaakt door Celsius Holdings. Dat bedrijf is opgericht in 2004 en is beurstgenoteerd. Een blikje Celsius bevat onder meer extraxt van groene thee, vloeibaar gemaakte zaadjes van guarana en de wortel van gember.

En cafeïne uiteraard, een hoop cafeïne. Om precies te zijn: 200 tot 270 miligram van het stimulerende spul.

Cafeïne

De Amerikaanse atletiekbond National Collegiate Athletic Association (NCAA) waarschuwt daarom voor de consumptie van het drankje. Als je twee blikjes neemt, dan kan het gehalte aan cafeïne in het lichaam van een sporter boven de drempel van NCAA uitkomen die is toegestaan. Concreet gezegd: dan kan een atleet falen bij de dopingtest en dus een schorsing riskeren.

Op de site van het goedje staat: "CELSIUS bevat 200 mg cafeïne per blikje en het bedrijf raadt consumenten aan niet meer dan 2 blikjes per dag te drinken (of voor CELSIUS HEAT® maximaal 1 per dag). Deze aanbevolen hoeveelheden liggen onder de cafeïnegrens van de NCAA voor de meeste atleten."

Topschaatsster Jutta Leerdam mist vrijheid in Nederland: 'Beter wordt het niet' Schaatskampioene Jutta Leerdam is alweer een tijdje in Nederland aan het trainen voor het komende olympisch seizoen. Toch blijft ze met heimwee terugdenken aan haar periode met vriend Jake Paul in Puerto Rico.

'Voor al mijn Nederlandse volgers'

"Voor al mijn Nederlandse volgers: je kan eindelijk Celsius kopen in Nederland!", schrijft voormalig wereldkampioene sprint Leerdam in een story op Instagram.

"Ik ben hier zo enthouaiast over. Ik krijg er zoveel vragen over waar je het kan krijgen." Ze plaatst deze tekst bij een foto waarin ze een blikkie toont, met op de achtergrond de blauwe letters die samen de naam van een bekende supermarktketen vormen.

Jake Paul (verloofde Jutta Leerdam) kondigt afscheid aan: 'Ik heb niet het gevoel dat ik er goed in ben' Jake Paul verraste zijn volgers deze week met opvallend nieuws. De verloofde van Jutta Leerdam vertelde te stoppen met een groot project van hem, om zich meer te kunnen richten op andere dingen. Zoals boksen.

Jake Paul

Voordat Leerdam het drankje begon te promoten deed haar verloofde Jake Paul dat al een tijdje. De Amerikaanse vlogger, influencer, ondernemer en bokser begon zijn samenwerking met Celsius in februari 2023, voorafgaand aan zijn bokswedstrijd tegen Tommy Fury in Saudi-Arabië.

Tijdens een persconferentie voor het gevecht werd Paul gezien met een blikje Celsius, wat de eerste publieke indicatie was van hun partnerschap. Het officiële nieuws volgde kort daarna, waarbij Celsius werd gepresenteerd als zijn nieuwe merkambassadeur.

'Opgezwollen' Jutta Leerdam deelt update over ingreep in voorbereiding op cruciaal schaatsseizoen Jutta Leerdam koos de voorbereiding op het nieuwe seizoen uit om een bekende ingreep uit te laten voeren. De topschaatsster liet haar verstandskiezen trekken en deelde maandag een update over haar toestand.

Andere sporters in de 'Celsius-familie' zijn onder meer snowboarder Shaun White, MMA-vechter Dustin Poirier, tennisser Arthur Fils en voetballer Declan Rice van Arsenal.