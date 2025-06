Topschaatsster Jutta Leerdam liet afgelopen week haar verstandskiezen trekken. De foto die ze deelde, met grote icepacks om haar gezicht, maakt indruk. In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast doet het bij voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As meteen een belletje rinkelen. Zij herinneren zich een gelijk geval met flinke gevolgen.

“Ik zag iets opvallends bij Leerdam”, begint Van As. “Ze heeft haar verstandskiezen laten trekken en stond helemaal op de foto met icepacks. Echt heftig, helemaal rondom haar kaak.”

Toch begrijpt ze de keuze van de schaatsster goed: “Het is natuurlijk een olympisch seizoen. Dan wil je echt álles uitsluiten dat je straks kan tegenhouden. Door die icepacks hoopt ze natuurlijk dat de zwelling snel wegtrekt.”

'Opgezwollen' Jutta Leerdam deelt update over ingreep in voorbereiding op cruciaal schaatsseizoen Jutta Leerdam koos de voorbereiding op het nieuwe seizoen uit om een bekende ingreep uit te laten voeren. De topschaatsster liet haar verstandskiezen trekken en deelde maandag een update over haar toestand.

Patrick Roest

De situatie doet Van As denken aan schaatser Patrick Roest. “Hij liet vorig seizoen aan het begin van het seizoen zijn verstandskiezen trekken en vervolgens heeft hij een heel jaar niet kunnen schaatsen. Dus het is best een risicootje.”

'Dat wordt alleen maar een lijdensweg': zwalkende topschaatser trekt harde conclusie Patrick Roest doet niet mee aan de slotafstand op het NK allround. De schaatser stond vierde in het klassement en lijkt weinig kans te maken op een podiumplek. Sportnieuws.nl sprak hem na zijn afmelding. "Het is gewoon de power die ik op dit moment mis."

Hoog bevestigt dat: “Ja, ongelofelijk. Het schijnt dat je er fysiek echt last van kunt krijgen. Je spieren kunnen beïnvloed worden. Ik heb ooit ook mijn verstandskiezen laten trekken in de winterstop en toen mocht ik even niet hockeyen. Dat moet je dus goed timen.”

Topschaatsster Jutta Leerdam na noodgedwongen ingreep eindelijk weer samen met grote liefde Het zijn niet de meest makkelijke dagen geweest voor Jutta Leerdam, maar gelukkig deelde ze woensdag geruststellende beelden via Instagram. Daarop lijkt ze wat meer hersteld van een medische ingreep die ze moest ondergaan. De topschaatsster liet zich er niet door uit het veld slaan en verscheen weer op een vertrouwde locatie, om haar grote liefde uit te voeren.

'Verstandige keuze'

Daarom denken beiden dat Leerdam een verstandige keuze heeft gemaakt. “Wat dat betreft heeft ze nu een goed moment gekozen”, zegt Hoog. “Ze heeft even tijd om rustig aan te doen. Laten we hopen dat die gigantische icepacks hun werk doen.”

Topschaatsster Jutta Leerdam mist vrijheid in Nederland: 'Beter wordt het niet' Schaatskampioene Jutta Leerdam is alweer een tijdje in Nederland aan het trainen voor het komende olympisch seizoen. Toch blijft ze met heimwee terugdenken aan haar periode met vriend Jake Paul in Puerto Rico.

Zomerijs Thialf

Ondertussen barst het schaatsseizoen langzaam weer los. Hoog en Van As zijn enthousiast over het feit dat Thialf sinds deze week weer zomerijs heeft, waardoor de schaatsers de eerste meters al op het ijs maken. “Voor hen begint het nu wel echt”, zegt Van As. Eind van het jaar staat het Olympisch Kwalificatietoernooi op de planning.

Topschaatsers duiken op in Thialf voor bijzonder moment, wereldkampioene Femke Kok mist speciale dag Een bijzonder moment in Thialf deze maandag: voor het eerst in maanden stapten de Nederlandse topschaatsers weer op het ijs. 'Zomerijs' welteverstaan. Voor de olympische ambities van groot belang.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast de meest opvallende sportmomenten van de week. Deze aflevering: Jutta Leerdams verstandskiezen én natuurlijk Jong Oranje, dat met tien man van Portugal won en nu in de halve finale staat. Ook wordt alvast vooruitgeblikt op het EK voor de voetbalvrouwen, dat over minder dan twee weken begint in Zwitserland. Luister via je favoriete podcastapp of hieronder: