Jake Paul beleeft angstige momenten in vliegtuig en bidt tot god: 'Ik hou van jou'

Jake Paul beleefde een intense week. Vanwege twee persconferenties moest hij Puerto Rico verlaten om naar Amerika te gaan. Zondag op de weg terug naar het tropische eiland beleefde hij angstige momenten.

De vriend van Jutta Leerdam zat met vrienden in zijn privéjet op weg naar huis toen zijn vliegtuig een onweersbui in vloog. Bij de eerste klappen donder en bliksemschichten joelden Paul en z'n vrienden nog, maar toen het wel erg dichtbij kwam, braken er toch nog wat angstige momenten uit.

Bidden tot god

Of het privévliegtuig van Paul geraakt werd door de bliksem of dat de inslag vlakbij in de lucht was, is niet helemaal duidelijk. Maar op het moment dat de bliksem vlakbij inslaat, bidt Paul meteen tot god. De bokser vouwt zijn handen en richt zijn aandacht naar Zeus, de Griekse oppergod én meester van de bliksem. "Ik hou van jou broer", bidt Paul met een lach.

Gevecht tegen Mike Tyson

Paul was een paar uur voor zijn reis naar huis nog bij een persconferentie rondom zijn boksgevecht met legende Mike Tyson. Op 20 juli vechten de twee live op Netflix tegen elkaar. Afgelopen week waren er twee persconferenties om dat gevecht te promoten. Er waren ook twee staredowns, waarbij de boksers hoofd tegen hoofd stonden. De eerste eindigde nog vriendelijk met handjes, de tweede wilde Paul indruk maken en liep Tyson lachend weg.

Puerto Rico

Paul overleefde de vlucht naar Puerto Rico wel. Op dat eiland heeft hij een landgoed gekocht waar hij woont en traint. Hij ontvlucht de aandacht en camera's in zijn thuisland Amerika en werkt dus op Puerto Rico toe naar het gevecht met Tyson. Op dat eiland vocht Paul ook zijn laatste gevecht voor de partij tegen Tyson. Hij won van Ryan Bourland.

Verloofd?

Jutta Leerdam, de vriendin van Paul, kwam na haar schaatsseizoen op bezoek en bleef ruim een maand. Leerdam en Paul spendeerden veel tijd samen. Ze beleefden bijvoorbeeld een gezinsuitbreiding bij de familie Paul, maar hadden wellicht ook samen een geheimpje te vieren. Op een van de laatste posts van Leerdam postte ze een mysterieus bericht op Instagram waarop ze haar ringvinger bedekte met een emoji. Fans vermoeden dat ze misschien wel verloofd is met Paul.