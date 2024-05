Jutta Leerdam verbergt ringvinger op foto: 'Heeft Jake Paul je ten huwelijk gevraagd?'

Jutta Leerdam is terug in Nederland nadat ze van half maart tot begin mei bij haar vriend Jake Paul verbleef. Vrijdagavond liet ze op Instagram in een story zien dat ze weer kon knuffelen met haar geliefde zussen. In een andere post blikt ze terug op het verblijf op Puerto Rico.

Paul heeft een landgoed op het eiland in het oostelijk deel van de Caraïbische Zee. Leerdam had daar schijnbaar de tijd van haar leven. Het ontbreekt op het complex niet aan trainingsfaciliteiten, ook is ze heel close geworden met Pauls hond, Thor. Met een reeks foto's blikt ze terug op die memorabele weken met haar geliefde, met als bijschrift 'Chapter Costa Rica'. Dat hoofdstuk (chapter) is dus voorlopig even gesloten.

Huwelijksaanzoek van Jake Paul

Tussen de foto's van Thor, de zee, trainingsessies, een diner met Paul en een golfbaan door, is er ook eentje waarop Leerdam via een spiegel een selfie neemt. Op die foto, de eerste van de galerij, heeft ze een wit hartje geplakt op de hand waarmee ze haar telefoon vasthoudt.

Waarom is dat? Een van de mensen die reageren op de post heeft een theorie: "Vertel me niet dat die sukkel een huwelijksaanzoek heeft gedaan!" Een ander schrijft: "Waarom verberg je je ringvinger?" En weer een ander: "Heeft hij een aanzoek gedaan?"

Zwangere Jutta Leerdam

Overigens vraagt ook iemand zich af of Leerdam zwanger is. Op die kwestie ging ze zelf eerder in de week al in. Leerdam was present bij een feestje van Jakes broer Logan Paul, waarop Logan en zijn partner het geslacht van hun aanstaande baby onthulden. Toen Leerdam daarover postte, namen sommigen aan dat zij degene was die in verwachting was. In reactie daarop liet Leerdam haar buik zien, als om aan te tonen dat daar echt geen baby in groeit.

Irene Schouten over conflict Jutta Leerdam en Jumbo: 'Sven Kramer weet echt wel hoe het zit' Irene Schouten (31) heeft haar visie gegeven over de situatie van Jutta Leerdam. De topschaatsster zit momenteel zonder team, nadat haar contract bij Jumbo begin april afliep. Diverse teams zijn inmiddels begonnen met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Leerdam zal dat voorlopig in haar uppie moeten doen.

Jutta Leerdam zoekt team

Leerdam heeft nu ze terug is in Nederland als missie om een schaatsteam te vinden. Ze heeft sinds begin april geen contract meer bij Jumbo. Het is niet verplicht om een team te hebben, maar het maakt de zaken wel makkelijker. Ten eerste vanwege de logistieke steun, ten tweede doordat er dan een salaris binnenkomt, ten derde vanwege de kennis over trainingsleer die de teams in huis hebben.

Maar zo lang Leerdam niet onderdeel is van een team, mag ze gewoon trainen in Thialf en zich proberen te plaatsen voor toernooien, liet de schaatsbond weten.