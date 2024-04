Gezinsuitbreiding voor familie Paul, Jutta Leerdam kan haar geluk niet op

De familie Paul had maandagavond mooi nieuws te melden. In de herfst van 2024 wordt er een baby geboren in de Amerikaanse familie, waar ook Jutta Leerdam inmiddels een jaar bij hoort.

De Nederlandse schaatsster is samen met Jake Paul, inmiddels een wereldberoemde bokser en influencer. Zijn broer Logan Paul, ook bekend van Youtube en het worstelen, kondigde maandagavond aan dat hij en zijn vriendin Nina Agdal hun eerste kindje verwachten. Jake Paul wordt dus oom en Jutta Leerdam wordt tante.

De Nederlandse reageerde ontzettend verliefd op het aangekondigde nieuws van haar zwager. Met zes poppetjes met hartjesogen kon ze haar geluk duidelijk niet op. Haar vriend Jake, die al gezegd heeft ook kinderen met Jutta te willen en met haar wil trouwen, reageerde ook blij op het nieuws dat hij 'UNCLE JAKEY' wordt.

Lange vakantie Jake en Jutta

Leerdam is na het einde van het schaatsseizoen meteen naar Paul gevlogen en verblijft sindsdien in Amerika en Puerto Rico. Paul heeft een huis op het tropisch eiland en traint daar ook. Een ideale vakantiebestemming, idem dito. Dus genieten ze samen van de vrije tijd. De twee vierden onlangs hun eenjarig jubileum samen als stel.

Paul is ondertussen ook aan het trainen voor zijn grote gevecht tegen Mike Tyson op 20 juli. Netflix zendt het gevecht live uit voor de miljoenen abonnees wereldwijd. Leerdam is heel bang dat Tyson, hoewel hij 'al' 57 jaar oud is, Paul knock-out gaat slaan. Ze weet zeker dat ze dan moet huilen. "Ik vind het niet oké als hij knock-out gaat. Dat is mijn toekomstige man. Misschien moeten we er maar niet over praten", zo zei ze eerder.

Toekomst Jutta Leerdam

Ondertussen is er nog veel onduidelijk over de professionele toekomst van Leerdam. Haar contract bij Jumbo-Visma liep op 1 april van dit jaar af en er is nog altijd geen witte rook hoe zij de komende twee jaar richting de Olympische Winterspelen in Milaan wil toewerken.

Een langer verblijf bij Jumbo-Visma is niet uitgesloten, maar dan dienen er volgens sportmarketeer Chris Woerts wel duidelijke afspraken gemaakt te worden over de voorwaarden. "Zij heeft zich een beetje geïsoleerd van de rest van de ploeg en dat geeft altijd frictie. Het enige wat zij kan doen is aanpassen aan de ploegstructuur en niet een einzelgänger zijn. Want dan zet je jezelf buiten de ploeg en dan is het gedoemd te mislukken", stelde Woerts. Gezinsuitbreiding bij Leerdam en Jake Paul lijkt voorlopig hoe dan ook uitgesloten.