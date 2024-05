Jake Paul doet bizarre uitspraken richting partij met Mike Tyson: 'Ik wil zijn zachte lippen zoenen'

Jake Paul en Mike Tyson hadden donderdagnacht hun tweede persconferentie in aanloop naar hun gevecht op 20 juli. De twee waren zoals verwacht vijandig tegen elkaar, maar op een gegeven moment zat er ook wel een bijzonder romantische en bizarre passage in het persmoment.

Na flink wat gekibbel over en weer, komt de vriend van Jutta Leerdam met een wel heel aparte uitspraak. "Ik wil Mike Tyson zijn grote, zachte, sappige lippen kussen", zei Paul over zijn opponent. Je zou denken dat Tyson hier niet van gediend is, maar de routinier gaat er nog eens overheen met een uitspraak die minstens net zo bijzonder is. "Dat is heel ironisch dat hij mij wil zoenen, want ik zag filmpjes van vroeger van hem dat hij een dansje aan het doen was op YouTube. Op één of andere manier kreeg ik daar een erectie van." Paul reageert opvallend rustig op deze claim van zijn tegenstander.

'Deze oude man gaat KO'

Tyson en Paul kwamen niet alleen met bizarre liefdesclaims naar elkaar, bij tijd en wijle ging het er ook zeer hard aan toe. Zo wees Tyson de aanwezige pers nog even op het verschil in ervaring. "Dit soort gevechten is niet nieuw voor mij hè. Voor dit jonge ventje is het wel nieuwe." Wanneer Paul op die boodschap wil reageren, klinkt er luid boegeroep vanuit de zaal. Dat lijkt de vriend van Leerdam echter niet te deren. "Ik hoop dat jullie dezelfde energie houden als ik deze oude man knockout sla. Jullie eigen woorden gaan als een boemerang terugkomen."

Wereldkampioenschap

Paul is in ieder geval vol zelfvertrouwen dat hij snel de top zal bereiken. Op de persconferentie krijgt hij de vraag waarom hij nog nooit tegen een huidige topbokser heeft gevochten. Die opmerking countert Paul direct. "Na Tyson ga ik heel snel vechten voor het wereldkampioenschap. Ik respecteer Mike Tyson, maar het is mijn tijd nu. Ik ga de geschiedenisboeken in als de man die Mike Tyson voor de laatste keer heeft aangepakt."