De schaatswereld kijkt de komende dagen naar Thialf voor de WK sprint en allround, maar één grote naam is er niet bij in Heerenveen. Jutta Leerdam besloot na haar Olympische Spelen dat het mooi was geweest voor dit seizoen. Mogelijk stopt ze zelfs definitief. Schaatsicoon Marianne Timmer laat haar licht schijnen over de opvallende absentie van de gouden Leerdam.

"Jammer", zo vat Timmer in Sportnieuws.nl Dromen van Goud het ontbreken van Leerdam op de WK sprint samen. Na haar succesvolle Olympische Spelen, waar ze goud op de 1000 en zilver op de 500 meter won, besloot Leerdam dat het mooi was geweest. De NK sprint liet ze schieten en ook de WK, waar ze een aanwijsplek voor had gekregen, negeerde ze. Daardoor is haar seizoen ten einde en moeten schaatsfans het zonder Leerdam stellen op de WK.

Timmer had de topschaatsster liever gewoon in een vol Thialf gezien. "Natuurlijk! We hebben genoten van haar, ze heeft fantastische dingen laten zien. We smullen van de hele entourage er omheen. Ze doet het gewoon op haar eigen manier, natuurlijk willen we haar zien schitteren in Thialf." De regerend wereldkampioene sprint is er echter niet bij. Timmer begrijpt dat wel, zeker nadat ze een interview met de vader van Leerdam zag. Hij liet doorschemeren dat wat hem betreft Leerdam er lekker mee stopt.

Droom kwam uit met olympisch goud

Leerdam won immers goud op de Spelen en daarmee kwam een enorme droom uit. "Ik denk dat wij onderschatten hoe hoog de druk was. Stel je nou voor dat ze geen goud had gepakt", vertelt Timmer. "Dan was heel de wereld over haar heen gevallen. Zo hypocriet zijn we dan ook weer. Dan had zij echt de klappen gehad. Ze heeft het fantastisch gedaan, genoten, haar eigen route gedaan en haar hart gevolgd."

Alle begrip dus van Timmer om niet de WK te rijden. "Maar tuurlijk willen wij Jutta zien rijden. Ik zeg toch: Jutta, het is nu toch al te laat, maar schrijf je alsnog in. We willen je alsnog zien schitteren in Thialf. En ik denk eigenlijk al het publiek. Haar afwezigheid is een groot gemis voor de schaatssport."

Het is nog maar de vraag of we Leerdam volgend seizoen terugzien op het ijs. In aanloop naar de Spelen maakte ze er samen met haar verloofde Jake Paul geen geheim van dat er meer is dan schaatsen en ze ooit een gezin willen stichten. Daarnaast is haar prijzenkast met olympisch goud nu compleet en haar carrière volmaakt. Timmer sprak eerder al in Dromen van Goud uit dat Leerdam waarschijn in april of mei haar besluit wereldkundig maakt omdat de voorbereiding op het nieuwe seizoen dan beginnen.

Beluister hier de podcast

In een nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud met Marianne Timmer blikken we terug op de NK sprint, waar Suzanne Schulting zich overtuigend plaatste voor de WK sprint. Ook Marrit Fledderus verzekerde zich van een ticket en neemt het plekje over van de afwezige Jutta Leerdam. Leerdam besloot na de Olympische Spelen haar seizoen te beëindigen, volgens Marianne zou dat zomaar eens een hint kunnen zijn richting het einde van haar schaatscarrière. Daarnaast kijken we uitgebreid vooruit naar de WK sprint en WK allround in Thialf.