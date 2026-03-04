Waar haar collega's de komende dagen in Thialf strijden om de wereldtitels sprint en allround, geniet Jutta Leerdam momenteel van haar vrije tijd met verloofde Jake Paul. De topschaatsster blijft zich na het einde van haar seizoen wel nog flink uitsloven, want samen met haar verloofde ondernam ze een intensieve activiteit.

Leerdam kreeg van schaatsbond KNSB een aanwijsplek voor de WK sprint van woensdag 5 en donderdag 6 maart, maar besloot daar geen gebruik van te maken. Haar seizoen zit er daardoor op en dus geniet de 27-jarige topschaatsster momenteel van haar vakantie. Dat geeft Leerdam de kans om ook meer tijd met haar verloofde door te brengen en dat is wel prettig, want tijdens het seizoen is dat ongetwijfeld een uitdaging met de drukke schema's van beiden.

De topschaatsster kan na haar gouden medaille op de Winterspelen de teugels een beetje laten vieren, maar het lijkt er niet op dat ze dat ook doet. Samen met Paul, die in december zijn laatste boksgevecht had, besloot ze te gaan hiken. De Amerikaanse influencer deelt op zijn Instagram een aantal beelden van hun wandeling.

Paul laat daarbij het mooie berglandschap zien waar de twee doorheen lopen. "Zo vredig", schrijft hij op het sociale medium. Het is niet alleen maar een simpel wandelpad waar ze samen overheen moeten, want op een andere video is te zien hoe Leerdam een stukje van de berg op moet klimmen. Uiteindelijk lukt het de twee om de top te halen.

Toekomst onzeker

Leerdam slooft zich dus ook op haar vakantie nog altijd uit, maar het is de vraag hoe lang die precies gaat duren. Het is namelijk nog onzeker of de topschaatsster nog wel doorgaat met haar carrière. Leerdam heeft door haar gouden medaille op de 1000 meter bij de Spelen alles bereikt dat ze wilde bereiken en in het verleden hintte Paul erop dat ze snel een gezin willen gaan stichten.

De 27-jarige topschaatsster werd na afloop van het toernooi in Milaan gevraagd naar wat ze precies ging doen, maar daar kon ze op dat moment nog geen antwoord op geven. Het is dus spannend of we haar volgend jaar weer op het ijs gaan zien.

WK sprint

Leerdam is de komende dagen dus niet van de partij op de WK sprint in Heerenveen. Dat geldt wel voor Femke Kok, die ook een aanwijsplek kreeg. Door de afmelding van Leerdam waren er afgelopen weekend bij de nationale kampioenschappen twee startbewijzen te verdienen. Suzanne Schulting en Marrit Fledderus gingen daarmee aan de haal.