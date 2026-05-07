Jake Paul en Jutta Leerdam lijken zich de afgelopen tijd prima met elkaar te vermaken en veel van hun avonturen worden natuurlijk ook op sociale media gedeeld. De Amerikaan plaatste daar deze week echter ook een ander opmerkelijk bericht op.

Paul deelde in de Nederlandse nacht van woensdag op donderdag namelijk een vrij mysterieuze tekst op zijn Instagram Stories. "Nog zeven dagen... 13 mei. Miami. Er komt groot nieuws aan", schreef de boksende influencer op het sociale medium.

Het is dus de grote vraag wat Paul daar precies mee bedoelt. Mogelijk komt er op die datum meer duidelijkheid over zijn toekomst als bokser, want het is nog onduidelijk wanneer de Amerikaanse verloofde van Leerdam weer in actie gaat komen in de ring. De laatste keer dat hij vocht was in december van vorig jaar.

Paul verloor vorige gevecht

Paul nam het toen op tegen voormalig wereldkampioen Anthony Joshua in de grootste test uit zijn carrière. In dat duel bleek ook dat er nog wel wat werk aan de winkel is voor als Paul zelf ook ooit de wereldtitel wil gaan pakken. Hij werd in de zesde ronde knock-out geslagen door Joshua en de Brit zorgde voor flink wat schade met zijn harde klappen.

Paul liep een gebroken kaak op en kon vervolgens een tijdje enkel vloeibaar voedsel tot zich nemen. Doordat hij knock-out was geslagen, kreeg hij ook een schorsing opgelegd van onbepaalde tijd. Dat is gebruikelijk in het boksen. Paul mag dan ook pas weer vechten als een gecertificeerde dokter officieel heeft vastgesteld dat hij daar klaar voor is.

De mogelijkheid bestaat overigens ook dat Paul op 13 mei iets heel anders gaat aankondigen. Hij heeft tenslotte de nodige bedrijven en wil zijn eigen sociale media weleens gebruiken als er iets daarover te melden is.

Onzekerheid rond Leerdam

De afgelopen tijd brengt Paul vooral veel tijd door met Leerdam. Zij reed tijdens Olympische Winterspelen in februari haar laatste wedstrijd en spendeert sindsdien veel tijd aan de andere kant van de wereld. Ook bij de olympisch kampioene op de 1000 meter is er nog onzekerheid over haar sportieve toekomst. Ze heeft nog niet definitief aangegeven of ze volgend jaar weer op het ijs te zien zal zijn of dat ze haar schaatsen na haar olympische succes aan de wilgen gaat hangen.

