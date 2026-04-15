Jake Paul staat natuurlijk bekend als iemand die altijd doet wat hij zelf wil doen. Met harde opmerkingen en bijzonder gedrag staat hij doorgaans in het middelpunt van de belangstelling. Maar onlangs maakte hij het weel heel bont.Paul haalde namelijk zulke gevaarlijke capriolen uit, dat zijn verloofde Jutta Leerdam er ongetwijfeld niet blij mee zal zijn.

Jake Paul en Jutta Leerdam zijn al enige tijd aan het genieten van een welverdiende vakantie. Dat doen ze op, zoals echte wereldsterren gebruikelijk doen, een enorm luxe locatie. Het liefdeskoppel is namelijk op het idyllische landgoed van Paul op het Caribische eiland Puerto Rico. Maar de bekende Amerikaanse bokser lag bijna in de lappenmand, zoals recente beelden tonen. En of Leerdam daar nou zo blij mee zal zijn.

Scheuren met vrienden

De 29-jarige Paul heeft op zijn persoonlijke Instagram-pagina een video gedeeld, waarin hij zeer gevaarlijke capriolen uithaalt met een clubje vrienden. En zoals gebruikelijk is voor een vriendengroep gaat het op het scherpst van de snede.

De bokser en zijn maten scheuren over het strand, over de weg, over een crossparcours en eigenlijk overal waar dat kan. Dat doen Paul en zijn vrienden stuk voor stuk in een soort eigen quad, een ATV. In een hypermoderne Polaris RZR welteverstaan. De prijzen daarvan lopen zeer uiteen, maar beginnen vanaf de 30 duizend euro. Alleen echt rekening houden met die bedragen, die voor Paul niet al te hoog zijn, doen ze niet.

Over de kop

"Gelukkig zijn we niet over de kop geslagen", is het sarcastische bericht wat Paul onder zijn video neerzet. Want juist dat gebeurt wel. De beelden laten zien dat Paul tijdens het racen met zijn bolide uit de bocht vliegt. Het gevolg is dat hij met zijn ATV op zijn zijkant terecht komt. De schade lijkt gelukkig enigszins mee te vallen, maar desondanks zal zijn verloofde Leerdam ongetwijfeld niet al te blij zijn met de capriolen die Paul heeft uitgehaald.

De afgelopen week deden verschillende geruchten de rondte over het mogelijke uit elkaar gaan van Leerdam en haar Amerikaanse verloofde. Daar lijkt met de meest recente posts echter geen sprake van. De topschaatster uit het Westland en Paul genieten volop van elkaar en de rust, waardoor de geruchten naar het rijk der fabelen verwezen kunnen worden.